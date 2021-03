In uscita oggi il nuovo singolo del DJ Lost Frequencies

Lost Frequencies: da oggi in digitale “Rise”, il nuovo singolo del Dj/Produttore da più di 1miliardo di stream. Il brano sarà in radio da venerdì 26 marzo.

Dopo l’incredibile successo ottenuto con le Hit planetarie “Are You With Me”, “Like I Love You” e “Reality”. L’attesissimo ritorno del Dj/Produttore da più di 1 MILIARDO di stream.

Dopo l’incredibile successo ottenuto con le hit planetarie “Are You With Me”, “Like I Love You” e “Reality”, il Dj e produttore belga da più di 1 MILIARDO di stream LOST FREQUENCIES torna con il nuovo singolo “RISE”, da oggi disponibile in digitale (https://smi.lnk.to/LFRise) e in rotazione radiofonica da venerdì 26 marzo.

Il brano, che segna il debutto dell’artista con l’etichetta discografica Sony Music, unisce un’incredibile ed emozionante voce allo stile ritmico essenziale del dj belga, elementi che, sin dai primi secondi, lo rendono riconoscibile come un singolo di Lost Frequencies.

“Rise” si apre con il verso “It’s been a hard year”, un messaggio in cui tutti si possono rispecchiare, per poi esplodere ottimisticamente nei versi “Gonna make my way right through the clouds / I rise”, che esprimono il grande desiderio di ripartenza e rinascita di cui tutti ora sentiamo il bisogno.

Il videoclip ufficiale del brano è visibile su YouTube