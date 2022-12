In Stradanuova in scena “CICALƏ” con Matteo Fallica. Appuntamento con il monologo il 16 dicembre alle ore 21.00.

In Stradanuova in scena “CICALƏ”, tutte le info.

Nello spettacolo “CICALƏ” non mancano i grandi temi che tanto stanno a cuore ai millennial con partita iva e non solo. Uno spettacolo ricco di battute serrate, puntuali, divertentissime. Fallica è senza dubbio un comico da tenere sott’occhio!

“CICALƏ” – Matteo Fallica

Date 16 dicembre 21.00

Descrizione

Nel suo monologo non mancano i grandi temi che tanto stanno a cuore ai millennial con partita iva e non solo: la mascolinità tossica, gli omofobi al bar, la famiglia, le faccine di whatsapp, le cicale, le banche, i fagiani (con un grosso segreto) e tanto altro. Non esattamente in questo ordine.

Bio

Matteo Fallica nasce a Bologna in una torrida estate del 1989, senza sapere che ci vorranno quasi trent’anni prima che decida di lanciarsi (più o meno letteralmente) sui palchi della stand-up comedy italiana.

Tra i pochi stand-up comedian LGBT+ attivi in Italia, grafico di giorno e comico di notte, ha partecipato a due edizioni di “Stand-Up Comedy”, in onda su Comedy Central (SKY).

Maggiori info

Prezzi biglietti Rassegna New da 5 a 10€ + prevendite.

Dove?

Stradanuova Teatro Auditorium è a Palazzo Rosso, in Via Garibaldi 18 (ingresso da Vico Boccanegra).

Info e contatti

Per informazioni, contattare:

info@teatrostradanuova.it

331 6149450

http://www.teatrostradanuova.it