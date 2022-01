In provincia di Imperia sono 14 le classi in quarantena

La questione del ritorno a scuola o, meglio, del ritorno nelle classi è decisamente aperto con il premier Draghi e il ministro dell’Istruzione Bianchi che hanno sottolineato la volontà di proseguire in presenza.

Contagi a scuola, Alisa: ecco le regole per materne, primarie e secondarie

In Campania il governatore De Luca ha emesso un’ordinanza per chiudere le scuole, ma il Tar ha bloccato tale iniziativa.

In Liguria le scuole sono aperte ma con qualche problematica. Nel ponente, in provincia di Imperia sarebbero 14 quelle in quarantena per la settimana dal 5 all’11 gennaio con 321 gli alunni positivi e 16 i membri del personale scolastico.

Ecco in particolare le classi in quarantena

Scuole dell’infanzia: 6 classi, 47 alunni e 5 personale.

Scuole primarie: 5 classi, 70 alunni e 4 personale.

Scuole secondarie di primo grado: 1 classe, 59 alunni di cui molti si sono contagiati durante le vacanze e 1 di personale.

Scuola secondarie di secondo grado: 2 aule, 145 alunni e 6 personale.