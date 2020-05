In Italia 174 morti (28.884): incremento in calo. Malati: 525 in meno di ieri

Sono 28.884 i morti con coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 174.

Si tratta del bilancio di deceduti più basso dal 14 marzo scorso. Sabato l’incremento era stato di 474, ma il dato ufficiale fornito dalla Protezione civile nazionale era falsato dalla registrazione di 282 decessi extra ospedalieri, avvenuti ad aprile e comunicati soltanto ieri. Pertanto, il reale incremento giornaliero di sabato era stato di 192.

Sono 100.179 i positivi accertati finora e malati, con una diminuzione rispetto a ieri di 525 persone. Sabato il decremento era stato di 474.

Sono 81.654 i positivi accertati finora e guariti, con un aumento rispetto a ieri di 1.740. Sabato l’incremento era stato di 1.665.

Il numero complessivo dei positivi accertati finora ( compresi morti, malati e guariti) ha quindi toccato quota 210.717.

I dati sono stati riferiti intorno alle 18 di oggi dai responsabili della Protezione civile.

Ore 18, in Italia 474 morti: incremento quasi raddoppiato. Malati: 239 in meno di ieri

L’aumento dei casi totali di coronavirus nelle ultime 24 ore si concentra, secondo i dati della Protezione civile, in Lombardia (+526), in Piemonte (+251) e in Emilia-Romagna (+166). La Calabria, che ieri aveva registrato 0 casi, oggi ne ha 2, mentre Umbria e Molise non hanno alcun caso di positività nelle ultime 24 ore. Nel Lazio i nuovi casi complessivi in 24 ore sono 53.

Intanto, continua il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva per coronavirus: a oggi risultano 1.501 (8 in meno rispetto a ieri).