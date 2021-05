Winx e Komen insieme per la Festa della Mamma

Komen Italia & Winx insieme per la campagna di sensibilizzazione alla prevenzione. “Fai una magia” è il regalo delle bimbe alle mamme per la loro festa, con l’aiuto delle fatine.

Komen Italia, l’organizzazione italiana in prima linea nella lotta ai tumori del seno e Winx, le famosissime fatine nate dalla fantasia di Iginio Straffi che hanno portato, con Rainbow, l’orgoglio italiano in tutto il mondo, uniscono le loro forze per realizzare insieme una nuova campagna di sensibilizzazione alla prevenzione.

Le Winx si fanno così portavoce di questo importante messaggio, rivolgendosi direttamente alle bambine e dedicando loro una serie di contenuti affinché possano aiutare le loro mamme a prendersi cura di sé e a tutelare la propria salute attraverso la prevenzione. Un’iniziativa che parte proprio per il giorno della Festa della Mamma.

Ciascuna fata – Bloom, Stella, Flora, Aisha, Musa e Tecna – proporrà alle bambine una “magia” diversa.

Attraverso il sito ufficiale di Winx Club e sui canali social di Komen Italia, le bimbe troveranno delle semplici regole da trasmettere alle loro mamme, regole che, trasformate in uno stile di vita, realizzeranno la magia!

Tra le tante attività previste, le bambine saranno invitate a realizzare un disegno del loro momento preferito con la propria mamma per aggiudicarsi fantastici premi!

Le Winx, inoltre, attraverso i propri canali, promuoveranno le iscrizioni alla Race For The Cure, l’evento simbolo di Komen Italia e la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo.

“Ringraziamo Rainbow per aver scelto di essere al fianco di Komen Italia per promuovere una campagna di sensibilizzazione sull’importanza della Prevenzione rivolta in particolare alle mamme” dichiara il Prof. Riccardo Masetti, Presidente Komen Italia. “Grazie alle Winx le bambine potranno veicolare in famiglia semplici consigli per seguire uno stile di vita più corretto e partecipare insieme alla Race for the Cure di cui le Winx saranno le Ambasciatrici Speciali dell’edizione 2021”.

“Le Winx sono da sempre ambasciatrici di valori e messaggi positivi, e mai come ora siamo felici della collaborazione con Komen Italia per promuovere una tematica così importante come quella della prevenzione”, commenta Lorena Vaccari, Global Marketing Director di Rainbow. “L’idea di rivolgersi ai bambini nasce proprio dalla volontà di far trasmettere questo fondamentale messaggio dai più piccoli, per arrivare in modo ancora più emozionante ed efficace al cuore dei loro genitori”.

Fin dal suo debutto sul piccolo schermo nel 2004, Winx Club si è rivelato un successo con ascolti da record su scala mondiale. Diciassette anni durante i quali il pubblico dei fan è cresciuto senza sosta, trasformando Winx Club in una delle property di maggior successo di tutti i tempi. Da serie TV per bambini classificata come evergreen, Winx è oggi un esclusivo adattamento live action originale Netflix, prodotto in associazione con Rainbow. Fate: The Winx Saga, si è rivelata un successo di ascolti globale che ha portato già alla conferma di una seconda stagione.

Maggiori informazioni al sito ufficiale

www.winxclub.com

WINX CLUB IN NUMERI

6 Fatine. 17 anni di magiche emozioni. Oltre 150 Paesi raggiunti. 8 Serie TV. 4 Film TV. 3 Film per il cinema. 2 Serie animate Original Netflix. 1 Serie live action Original Netflix. 170 Canzoni dedicate. 18 Trasformazioni. Oltre 100 cambi di abito. 30 Nemici storici (tutti sconfitti). 4 Giorni di lavoro per 1 minuto di animazione. Oltre 6.000 minuti di animazione. Oltre 9.000.000 Frame. Infiniti Battiti di Ali

Rainbow

Fondata nel 1995 dal genio creativo di Iginio Straffi, Presidente e Amministratore Delegato, Rainbow ha rapidamente conquistato la scena mondiale grazie al successo della saga Winx Club. In oltre 25 anni di crescita, Rainbow ha acquisito il pluripremiato studio canadese Bardel per offrire l’eccellenza nell’animazione, CGI ed effettistica, e l’italiana Colorado Film per potenziare la produzione di successi live action. Creando e distribuendo IP originali per tutta la famiglia disponibili in oltre 150 paesi, Rainbow è sinonimo di eccellenza e creatività Made in Italy, e si posiziona tra i Top Global Licensor nel mondo con più di 500 licenze attive. www.rbw.it

Komen Italia

Organizzazione in prima linea nella lotta ai tumori del seno, basata sul volontariato e attiva su tutto il territorio nazionale. Komen Italia opera per generare risorse economiche da destinare a progetti propri e di altre Associazioni impegnate nella lotta ai tumori del seno. Dal 2000 ad oggi sono stati investiti più di 21 milioni di euro in oltre 1000 nuovi progetti per la salute delle donne.

Creata a Roma, dove ha sede operativa, oggi Komen Italia è presente in 7 regioni italiane e opera in collaborazione con una vasta rete di Associazioni “amiche” in oltre 100 città in tutta Italia. Una rete di volontari e numerosi testimonial che supportano l’Associazione con impegno e passione fra questi Maria Grazia Cucinotta e Rosanna Banfi. LA RACE FOR THE CURE È l’evento simbolo dell’Associazione ed è la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo. Si svolge da 20 anni a Roma, al Circo Massimo e in altre 6 città italiane. Nel 2020 la pandemia ha cancellato tutte le date della Race for the Cure ma l’evento si è trasformato in una grande mobilitazione online da maggio a settembre che ha coinvolto oltre 200.000 persone in tutta Europa con il sostegno del Presidente della Repubblica e del Primo Ministro e altre Istituzioni, del mondo dello spettacolo, della stampa e dello sport.

La Campagna Race for the Cure 2021 è iniziata ad aprile e culminerà ad ottobre a Roma, Bari, Bologna, Brescia, Matera, Napoli e Pescara.

Mentre la pandemia continua a rallentare le diagnosi e la cura del tumore del seno, Komen Italia moltiplica le iniziative per la salute delle donne tutto l’anno e si impegna ad organizzare, nelle date di ogni Race, un momento di celebrazione delle Donne in Rosa, un Villaggio della Salute dove offrire esami gratuiti di prevenzione e laboratori per promuovere stili di vita sani e, auspicabilmente la domenica mattina anche una mini corsa o passeggiata.