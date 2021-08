In atto a Genova la manifestazione No green pass

Al grido di “no green pass”, “Bassetti, Burioni e Draghi fuori da c…”, “libertà! Libertà! “, ma anche “giornalista terrorista” è partito il corteo dei “No green pass” a Genova.

Il tutto è iniziato in piazza De Ferrari dove circa in 600 secondo gli organizzatori (3/400 secondo la digos) si sono dati appuntamento.

Da lì il corteo pacifico con le uniche bandiere presenti quelle dell’Italia, si è snodato per le strade del centro: via XX Settembre, fino ad arrivare all’angolo estremo di via Cadorna. Dopo un breve sosta, il gruppo ha fatto dietro front verso via XX Settembre.

Tanti i cartelli per manifestare le proprie idee. “Noi siamo la luce del mondo che scaccerà le tenebre”, “Il vaccino deve essere una scelta libera e non c’è Libertà senza consapevolezza”, “Kids no vax, Mario Erode Gesù bambino ti vede”, “Finitela di prenderci per il C…”, “No green kaz…” e “art. 34 la scuola è aperta a tutti”.

Il corteo è ritornato, intorno alle 20 in piazza De Ferrari dove ha presidiato la piazza.

Al corteo apartitica hanno partecipato giovani, studenti, adulti, ma anche anziani.