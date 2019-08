In arrivo la Notte Bianca a Celle Ligure il 20 agosto

Tutto pronto a Celle Ligure per l’ottava edizione della Notte Bianca

Organizzata dal Consorzio Promotur con il patrocinio del Comune di Celle Ligure

Nel centro storico e sul lungomare spettacoli, musica, concerti, gastronomia, artigianato e shopping di qualità. Tante le piazze e le vie coinvolte con musica, concerti, ballo, animazione, per una notte che prende vita!

Si comincia alle 20.30, in piazza Sisto IV con La grande musica d’autore internazionale con il duo Zunino/Sainato, voce e chitarra ed un ospite d’eccezione e sul lungomare Colombo (all’altezza di piazza Costa), con Pk2 and Carlotta. Due chitarre, queste ultime, per una serata all’insegna del Swing&Songs con il duo formato da Fabio Pesenti ed Eros Crippa, accompagnati dalla voce di Carlotta Gibboni. Mentre in piazza Sisto IV si esibirà una delle più grandi interpreti del panorama musicale ligure, Eliana Zunino, cantante e docente di canto, accompagnata dal chitarrista genovese Giangi Sainato: le grandi canzoni della musica d’autore italiana ed internazionale, interpretate con eleganza e forza per uno spettacolo sempre emozionante. Guest star della serata sarà Stefano Guazzo al sax, un’autorevole voce del jazz ligure, che si è formato presso il CPM di Milano con Cesare Marchini, Giampaolo Casati e Claudio Fasoli, perfezionandosi con Enrico Rava, Charles Mc Pherson e Nat Adderley. Un appuntamento da non perdere!

In piazza del Popolo, la Notte Bianca sarà accompagnata da due dj set: il primo a cura di Bistrot 27 all’inizio della piazza ed il secondo con Vale DJ. La musica farà da sottofondo all’aperitivo e alla cena nella prima parte della serata, poi chi avrà voglia potrà scatenarsi fino a notte. Chi ama i ritmi latini avrà a disposizione tutta via Aicardi per provare bachata, salsa cubana, merengue e cha cha cha con i maestri di Danzeria (Nicola Gareri) e di El Ritmo Caraibico (Marco Loru): una vera e propria latin night per stare insieme, divertirsi e ballare!! Per chi preferisce gli anni ’30 e ’40 appuntamento in piazza Sisto IV dalle ore 23.00 con Groove Walk, swing association: Ruggiero e Lidon, ballerini di lindy hop faranno rivivere la Swing Era, quella delle big band e delle piste da ballo, con musica, danza e tanta allegria…

Ritornando alla musica d’ascolto il terzo punto sarà in piazza Arecco, alle 21.30 con Il Trio, per uno spettacolo jazz non jazz: Marco Ferrando al pianoforte, Alfio Badano alla batteria e Oreste Lo Giudice al basso, con la partecipazione della cantante Silvia Remaggi. Imprevedibili e raffinatissime rivisitazioni di brani rock, pop, colonne sonore si intrecciano con i classici del jazz e della bossa nova… Si conclude alle ore 22.30 sul lungomare Colombo (zona San Bastian) con i Bad Bite of Beat rock/blues band. Alberto Rovella (voce), Albertino Caroti (chitarra), Paolo Sivilla (basso), Massimo Zamagni (batteria): una band da sentire e da vedere, dove il suono della chitarra di Albertino, si fonde con lo show di Alberto che, sul palco balla e canta al ritmo scandito dal basso di Paolo e dai tamburi di Massimo.

Ma l’animazione non finisce qui: i più piccoli avranno il molo per divertirsi, grazie ai giochi gonfiabili e ai tappeti elastici della ditta Esposti e poi la festa di Pino Pinguino in via Genova, presso la gelateria Igloo. Sul molo centrale sarà presente l’Associazione Volontari Protezione Civile “Tonino Mordeglia”. Se volete sapere cosa fa la Protezione Civile, conoscere le sue storie, avrete tanti volontari a disposizione, che allestiranno un mini campo di protezione civile per le emergenze. E per i più piccoli, ci saranno delle prove di simulazione antincendio! Per finire, dalle ore 18, mercatino dell’artigianato sul lungomare Crocetta: circa novanta stand con mille idee regalo, tutte fatte a mano, a partire dal molo centrale fino ai Piani. Si potranno ammirare ed acquistare prodotti realizzati in paste sintetiche o con materiali di riciclo, oggetti in vetro, legno e ceramica, accessori in pelle, stoffa e lana, lavori ai ferri o all’uncinetto, e poi ancora composizioni floreali, dipinti, bijoux, senza dimenticare il cucito creativo, il découpage e il cartonaggio, insomma mille prodotti nati esclusivamente dalla passione per il lavoro manuale e dall’amore per l’artigianato.

Punto forte della serata saranno le proposte enogastronomiche di ristoranti, bar e stabilimenti balneari, che prenderanno per la gola i visitatori con prodotti di qualità all’insegna del migliore streetfood. Questi i 33 locali coinvolti: in via Colla Trattoria Bollicine, nel centro storico Pescheria Friggitoria Franca Stelin, La Bistronomia Bisteccheria, Bar Focacceria I Giascia, Ristorante ‘A Lanterna, Ristorante 27 Food and Drinks, Antico Bar Nazionale, Bar ‘A Battigia, Hosteria La Pesca, Focacceria della Piazza, Bar Milano, Bistrot 27, Roxy Bar, Bar Focacceria Tutt’Intorno, Ristorante Meta, Ristorante Manhattan, Trattoria di Mare La Risacca, Ristorante Mille Volte, Ristorante Intralcio, Osteria San Bastian, Tutifruti, Public, sul lungomare Bagni Stella del Sud, Bagni Italia, Bagli Luciani, Bagni Olimpia, Bagni Vittoria, Bagni Ellida, Bagni Angelo, Bagni Lina, Bagni Ligure, Ristopub La Ghironda, per finire ai Piani Bar Gelateria Igloo. Naturalmente negozi aperti per uno shopping di eccellenza!

La notte prende vita a Celle Ligure, martedì 20 agosto!!! Ma gli eventi non finiscono mai: sabato 7 settembre via aspettiamo tutti per la Notte Viola.

Info: I.A.T. Celle Ligure, tel. 019/990021 fax 019/9999798 infoturismocelle@comunecelle.it

Consorzio Promotur, tel. e fax 019/991774 celle_promotur@libero.it

Facebook (WCELLE) e Instagram (W_Celle)