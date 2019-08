Yacht Extension presente al Salone Nautico 2019 di Genova

Yacht Extension

Première

59°Salone Nautico di Genova giovedì 19 / 24 settembre 2019

Al 59° Salone nautico di Genova sarà presente “Yacht Extension”, un prodotto innovativo e tecnologico, unico sul mercato, un’ isola luxury che si estende in modo automatico oltre il tuo Yacht.

Yacht Extension® è nato con un unico obiettivo, quello di sviluppare enormemente gli spazi all’aperto delle unità da diporto all’ancora senza l’utilizzo di ingombranti strutture fisse o parti di scafo che si aprono, con i conseguenti limiti strutturali, come sta avvenendo con l’ avvento delle nuove mode degli ultimi anni.

Yacht Extension è una estensione gonfiabile automatizzata realizzata con moderne tecniche di ingegnerizzazione Hi Tech, capace di aprirsi in mare e successivamente, dopo l’ utilizzo, sgonfiarsi e richiudersi velocemente evitando laboriosi interventi manuali con manovre complesse. Parliamo di una vera e propria espansione gonfiabile rigida, sviluppata in due differenti modalità, può essere portatile o custom integrato nei garage o nelle spiaggette di poppa. Il modello custom è personalizzato su richiesta sia in dimensioni che in tipologia e si rivolge a Yacht di medie e grandi dimensioni, è di particolare interesse per gli armatori ed i Cantieri costruttori che desiderano integrare il prodotto anche in fase progettuale ed esecutiva dell’ imbarcazione. Le piattaforme sono realizzate con un materiale innovativo che quando gonfio è rigido come un normale pavimento. Accessoriati con soffici letti, jacuzzi e divani di design di lusso per garantire il massimo del comfort.

Il suo ideatore Alex Barone, vanta un’ esperienza tentennale nei diversi settori navali e nautici che lo hanno portato dopo anni di studio ed osservazione a ricercare una soluzione comoda e semplice per far vivere il contatto con il mare in assoluta comodità e sicurezza.

Appassionato di mare e sportivo di successo, vanta il titolo di Campione del mondo di offshore, campione europeo ed italiano, professionalmente ha ricevuto vari riconoscimenti tra i quali due Award su scala mondiale. Il Campione sceglie l’eccellenza Italiana come sede di produzione e fabbricazione per garantire qualità dei materiali, ottime rifiniture e design elegante.

Le sedi di distribuzione sono Italia, Ibiza, Miami e Dubai.

La première al prossimo Salone nautico di Genova con il modello Yep One in collaborazione con Aurea Yacht e Poseidon.