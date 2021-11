In Africa per una giusta causa con il team Ciapa la Moto

Al rally Rust2Dakar

L’evento è un charity rally per veicoli a motore, ovvero un percorso stradale dove la competizione non è sfidare il tempo ma portare a termine il viaggio, con una finalità benefica.

Questo si terrà dal 27 Dicembre 2021 al 9 Gennaio 2022 sulle piste rese celebri dalla Paris – Dakar: tracciati davvero leggendari da Nador a Banjuol attraversando Marocco, il West Sahara, la Mauritania, il Senegal e il Gambia.

Lo scopo del rally è infatti la ricerca di fondi per i progetti di cooperazione delle due ONG “Bambini Nel Deserto” e “Tavolo 8” nell’ambito di un’avventura africana senza assistenza e con sfide dietro ogni angolo: deserti, catene montuose, oceani, foreste, parchi naturali e soprattutto l’incontro con culture diverse.

A questo evento partecipa un team che abbiamo incontrato per sentire dalla viva voce delle protagoniste cosa esista dietro una manifestazione motoristica che in realtà cela un grande significato umano e civile.

Rossana Livraghi è milanese, notissima titolare del locale “Ciapa la Moto”, vero punto di riferimento degli appassionati a due ruote del nord Italia che ha unito attorno a sé due donne ed una Fiat Multipla di colore rosa.

“Sono sempre stata interessata al volontariato e dopo varie esperienze ho pensato di coinvolgere Titta ed Erica”, spiega la Livraghi, “entrambe con conoscenza di viaggi africani, dotate di uno spirito di adattamento fuori dal comune, le perfette compagne per questo tipo di esperienza”.

A bordo di una Fiat Multipla del 2002 le tre partiranno alla volta del Lago Rosa in Senegal, dove, una volta arrivate doneranno il particolare mezzo ad una organizzazione africana che si occupa di minori, le chiavi verranno infatti consegnate a Viviana una ragazza di Modena che vive in Africa e si occupa di una scuola d’infanzia.

Con loro parteciperanno ben trentuno team di auto e moto che si sfideranno in questa gara benefica, dove il risultato si ottiene grazie ai pernottamenti in tenda, all’acquisto di prodotti locali ed al consumare cibi locali in vero spirito di conoscenza.

“La nostra partecipazione a Rust2Dakar ha avuto un grande interesse mediatico, infatti siamo riuscite a trovare vari sponsor che hanno voluto supportare la nostra idea”, prosegue la team manager, “e questo ci ha fatto molto piacere come segno tangibile di sensibilità per un’idea benefica”. Il mezzo è stato preparato da Kustom Family di Andrea Marinoni che ha offerto la mano d’opera ed ha regalato la vernice (avanzata da un lavoro precedente…) di un bel colore rosa brillantinato intenso che rende la vecchia auto molto evidente.

L’appuntamento è allora per il 27 dicembre a Sète in Francia per l’imbarco e poi via verso il cuore dell’Africa.

Il percorso si svolgerà in sicurezza secondo la normativa anti-covid. Noi seguiremo da vicino il percorso del Team Ciapalamoto e racconteremo il viaggio nel grande continente. Per avere più informazioni: https://www.rust2dakar.org/, oppure Team Ciapa la Moto su tutti i social network. Buon viaggio e a presto con notizie dal Sahara… Roberto Polleri (Foto di Rossana Livraghi)

