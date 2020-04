Imparare il digital marketing online

Per la maggior parte delle imprese è oggi essenziale poter sfruttare internet per le proprie campagne di marketing. Si tratta di essere in grado di costruire un sito di successo e sufficientemente informativo da soddisfare tutte le esigenze dei clienti, acquisiti e potenziali; di poter costruire campagne pubblicitarie valide; di saper sfruttare al meglio i nuovi mezzi di comunicazione. Molte aziende italiane non sono in grado di svolgere questo tipo di attività; o meglio, lo possono fare, ma non è detto che ottengano dei successi. Serve infatti rivolgersi a professionisti del settore, che conoscano tutte le migliori strategie utilizzabili. Oppure si può approfittare dei corsi online di Italiaonline, pensati appunto per le aziende, soprattutto per le PMI.

Perché utilizzare il digital marketing

I vantaggi che si possono ottenere utilizzando internet per le proprie strategie di marketing sono notevoli. A partire dal fatto che la rete è utilizzata quotidianamente da un innumerevole quantità di persone. Si stima che in Italia circa 40 milioni di soggetti siano online per una media di 6 ore ogni giorno. La rete, per come è strutturata, non solo consente di incontrare questi italiani connessi, ma anche di valutare con efficacia e precisione quali siano quelli che fanno parte di un adeguato target di riferimento. Ogni giorno infatti motori di ricerca, social network e siti vari si preoccupano di profilare con la massima precisione ogni utente che li frequenti. Un’azienda che sappia sfruttare le moderne tecniche di digital marketing può quindi farsi notare da un ampio pubblico, perfettamente selezionato: in sostanza può mostrarsi al meglio ai suoi potenziali clienti. Nessun altro mezzo di comunicazione offre questo tipo di opportunità.

Marketing alla portata di chiunque

Un importante vantaggio dato dal marketing digitale sta anche nel fatto che il suo costo è decisamente inferiore; questo se confrontato con altri metodi di marketing, ad esempio con la costruzione di campagne pubblicitarie televisive (la TV è ancora oggi tra i mezzi pubblicitari più costosi). Costruire una campagna pubblicitaria online di successo è di certo una questione complessa; inoltre molte aziende tendono ad avere una visione più ampia del marketing digitale, che non si sofferma sulla singola campagna. Esistono però possibilità di vario genere, adatte alla grande azienda, ma anche alla piccola realtà locale, che non ha gli strumenti e i mezzi delle imprese più importanti. Con un impegno commisurato alle possibilità della singola realtà si possono ottenere effetti rapidi, ma anche a lungo termine. L’importante sta nell’affidarsi a esperti del settore, o nel seguire corsi che permettano alla piccola realtà di acquisire le conoscenze necessarie alla costruzione di un marketing digitale di successo.

Digital Marketing e Digital Advertising

Marketing digitale è un concetto ampio e variegato, che comprende al proprio interno diverse strategie. Si tratta di promuovere un brand, o un’intera azienda, in rete utilizzando le varie possibilità disponibili. Stiamo parlando quindi di sfruttare i social media, di avviare un sito internet di successo, di saper usare gli spazi pubblicitari presenti in altri siti e così via. Il digital advertising, che è parte del digital marketing, comprende invece solo la creazione di messaggi e attività pubblicitarie di tipo digitale.