Se dal 4 maggio potranno essere ripresi gli incontri familiari più stretti, ma indossando la mascherina e senza assembramenti, resterà però l’autocertificazione, anche se sarà, per la quinta volta diversa.

Cambierà l’autocertificazione in quanto verrà aggiunta la motivazione della visita ai parenti.

Ci si potrà muovere all’interno del proprio Comune e della propria Regione, non ancora invece in altre regioni se non per valide ragioni di lavoro o di salute.