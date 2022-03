Imolese-Entella 1-1, Volpe: Abbiamo avuto paura di vincere la gara

Al termine del pareggio sul campo dell’Imolese Mister Gennaro Volpe analizza l’incontro e la prestazione dell’Entella.

“È stata una partita che abbiamo controllato per la maggior parte del tempo, ma quando ti abbassi troppo poi ti porti i pericoli in casa, anche se va detto che l’Imolese ha tirato concretamente verso lo specchio una volta sola. Spiace perché ci manca ancora qualcosa per fare il salto di qualità. Non possiamo stare qui a piangerci addosso perché mancano 7 partite e sono tutte da giocare”.

“Fuori casa facciamo più fatica? È un dato di fatto, sembrava quasi che avessimo paura di vincerla, abbiamo allentato la pressione in avanti, al di là degli interpreti credo sia una questione di mentalità. Non possiamo sempre creare 10 occasioni da gol, per questo dobbiamo essere più bravi a portare il vantaggio fino alla fine. Non mi sento però di rimproverare la squadra, tutti hanno dato il massimo”.

“Il calcio è questo, non c’è nulla di scontato e le partite sono tutte da giocare dal primo all’ultimo minuto. Finché la matematica sarà dalla nostra dobbiamo dare il massimo per conquistarci la migliore posizione. Non c’è tempo per fare calcoli, tra 4 giorni si rigioca”.