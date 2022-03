Atalanta-Genoa, Blessin: Dovremo avere molto equilibrio

Blessin presenta la sfida che il Genoa giocherà alle 18 al Gewiss Stadium contro l’Atalanta dell’ex tecnico Gian Piero Gasperini, occasione per accorciare la corsa salvezza.

“E’ molto importante, quando giochiamo fuori casa contro una squadra come l’Atalanta, l’equilibrio. Giovedì abbiamo visto la gara con il Leverkusen. Nel primo quarto d’ora l’Atalanta era in difficoltà perchè il Bayerfaceva un buon pressing. Poi l’Atalanta ha aumentato il ritmo e l’ha rimontata. Sarà molto interessante vedere il modo di giocare dell’Atalanta e vedere il modo in cui noi reagiremo. Probailmente Gasperini cambierà quache giocatore, ma non cambierà nulla in termini di qualità”.

“I duelli individuali saranno importantissimi, perchè l’Atalanta indipendentemente dal loro modulo, giocano uno contro uno a tutto campo. Nelle ultime sei partite solo contro il Venezia non abbiamo vinto molti duelli, ora dobbiamo reagire e vincere questi duelli”.