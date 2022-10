Il tour del “Morso Del Ramarro” prosegue in Italia e torna a fare tappa in Liguria dopo il buoni risultati delle sale di Pisa e Alessandria

Il tour del “Morso Del Ramarro” prosegue in Italia e torna a fare tappa in Liguria. Dopo essere stato proiettato con successo di pubblico nelle sale cinematografiche di Pisa e Alessandria il film “Il Morso Del Ramarro”, tratto dal libro della scrittrice Valeria Corciolani, è ritornato nel circuito ligure sabato 15 al cinema teatro Osvaldo Chebello di Cairo Montenotte (SV) con una serata densa e partecipata, che ha visto l’intervento del vice sindaco Roberto Speranza, dell’assessore alla Cultura Caterina Garra, di Andrea Viglietti intervistatore davvero preparato e dell’amico Alessandro Bechis, che ha per primo promosso l’incontro con Ester Costa.

Il Morso proseguirà il suo tour cinematografico al cinema Ariston di Sestri Levante martedì 18 e giovedì 20 ottobre alle ore 21,15, a Genova al Nickelodeon mercoledì 19 ottobre già in sold out alle ore 21,15 e venerdì 21 e domenica 23 ottobre alle ore 18,30 e a Arenzano al Nuovo Cinema Italia giovedì 20 ottobre alle ore 18,15 e alle 21.00.

L’obiettivo della produzione è quello di far conoscere e diffondere in Italia e all’estero il suo prodotto cinematografico che rappresenta e incarna bellezze naturali, culturali e storiche del territorio ligure, oltre che temi attualissimi, come la rivincita dei Boomers e la valorizzazione della Silver Culture, e l’Arte e la Cultura come “sguardi oltre”, capaci di intercettare il non visibile, rendendolo leggibile. Il film è un motore di traino e di diffusione di una conoscenza meta-cinematografica, in grado di andare oltre il cinema stesso per veicolare e condividere un sentire comune che appartiene in modo universale e collettivo.