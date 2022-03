Il Teatro Nazionale di Genova ricorda Marco Sciaccaluga

Marco Sciaccaluga ci lasciava un anno fa, il 10 marzo. Con un incontro e una video rassegna dei suoi spettacoli il Teatro Nazionale di Genova ricorda il regista scomparso.

Nato a Genova il 21 agosto 1953, Marco Sciaccaluga è stato più di una colonna portante del Teatro di Genova, con cui aveva iniziato a collaborare appena ventenne e di cui, nell’arco di quarant’anni, è stato condirettore, consulente artistico, direttore didattico della Scuola di Recitazione, oltre ad avere firmato quasi cento spettacoli.

Marco Sciaccaluga è stato un punto di riferimento assoluto per il teatro nazionale e internazionale, un artista capace di creare attorno a sé una comunità teatrale.

Giovedì 10 marzo alle ore 17 nel Foyer del Teatro Ivo Chiesa si svolgerà l’incontro Marco Sciaccaluga – storia di un minatore ostinato, un’espressione di Umberto Eco in cui Marco si riconosceva, per avere sempre scavato con sensibilità e umiltà alla ricerca del senso più profondo dei grandi testi teatrali, tanto da averla voluta anche come sottotitolo per il libro di Roberto Iovino dedicato alla sua carriera. Condotto dallo stesso Iovino l’evento ripercorrerà i momenti cardine del lavoro registico di Sciaccaluga. Partecipano il figlio Carlo Sciaccaluga, regista teatrale, il direttore del Teatro Nazionale di Genova Davide Livermore ed Elisabetta Pozzi, che ha lavorato con lui in diverse occasioni, tra cui ne La bocca del lupo e più recentemente ne Il Gabbiano di Cechov.

Venerdì 11 marzo a partire dalle ore 15.30 nel Foyer del Teatro Ivo Chiesa sarà proiettato Making of – Il Gabbiano, documentario che ci porta dietro le quinte dello spettacolo diretto da Marco Sciaccaluga nel 2017, e a seguire La favola del Principe Amleto, originale adattamento shakespeariano creato per gli allievi della Scuola di Recitazione nel 2019. I video saranno introdotti da Roberto Alinghieri..

Mercoledì 16 marzo dalle ore 15,30 sarà possibile rivedere Morte di un commesso viaggiatore di Arthur Miller (2005). La proiezione sarà introdotta da Eugenio Buonaccorsi, storico del teatro che per lunghi anni ha fatto parte del Consiglio d’Amministrazione dello Stabile di Genova. Interviene in video Eros Pagni, protagonista di questo pluripremiato spettacolo..

Venerdì 18 marzo dalle ore 15,30 chiude la rassegna John Gabriel Borkman di Henrik Ibsen, messo in scena nel 2018 con protagonista Gabriele Lavia, che sarà presente con un contributo video, mentre l’introduzione sarà affidata ad Andrea Nicolini, assiduo collaboratore del regista per la parte musicale degli spettacoli.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito sino ad esaurimento posti con prenotazione sul sito biglietti.teatronazionalegenova.it.

Accesso al Foyer del Teatro Ivo Chiesa con il super green pass e la mascherina Ffp2. ELI/P.