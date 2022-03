Sabato 12 marzo a Villa Ronco c’è la “Festa dell’Allegria”

Una “Festa dell’Allegria”. Dedicata e rivolta soprattutto a ragazze e ragazzi del quartiere di Sampierdarena.

L’appuntamento è fissato per sabato 12 marzo, a partire dalle 14.30 nella splendida cornice di Villa Ronco, situata in Via Nino Ronco 31b, ad un tiro di schioppo da via Cantore.

La manifestazione si inserisce in “Genova-un ponte verso il futuro” un progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del “Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile”; in questa occasione saranno presenti con loro postazioni tutti i partner del progetto.

Ce lo spiega meglio il giornalista Francesco Piccone (foto accanto), Responsabile Comunicazione “Genova-Un Ponte verso il futuro”: “Sarà una giornata speciale – dice Piccone – assolutamente da non perdere. La Cooperativa “Fey Y Alegria Genova” si occuperà di accoglienza, triage in collaborazione con i ragazzi dell’Istituto Don Bosco, e animerà nel proprio stand un laboratorio artistico. Sempre i ragazzi dell’Istituto Don Bosco a metà pomeriggio distribuiranno la merenda, e per questo desideriamo ringraziare in particolare la “Preti”, storica azienda dolciaria genovese che ha regalato sette chili di biscotti”.

-Un programma molto folto…

“Si – continua Piccone – perchè prenderà vita nel corso del pomeriggio un Laboratorio per creare mascherine di carnevale, curato dalla Cooperativa Sociale Lanza Del Vasto, che animerà anche tutta la giornata con giochi e musica. Non mancherà lo sport, grazie a pallavolo e pallacanestro, e di questo ringraziamo l’ASD Sport & GO, altro importante partner del progetto “Genova-Un Ponte verso il futuro”.

Ma non è certo finita: i ragazzi che interverranno avranno anche la possibilità di pilotare un drone, e sarà certamente un momento affasciante della giornata.

“I ragazzi – spiega Piccone – ed assisteranno ad una simulazione, grazie ad un nucleo cinofilo della Protezione Civile, del salvataggio di un bambino; per questo sarà presente un cane addestrato ed uno stand dell’associazione “Archi PET” che vuol far conoscere con semplicità ai ragazzi le tecniche di Pet Therapy”.

Tutti i partecipanti potranno venire alla festa, che si chiuderà attorno alle 17.30, già mascherati o potranno creare loro stessi una maschera.

Ed il gran finale: “Una volta completato il percorso con le varie postazioni – conclude Piccone – tutti gli intervenuti riceveranno un premio finale”.

La festa in caso di pioggia sarà rinviata a sabato 19 marzo.

Insomma, non ci sono dubbi: sabato alle 14.30… tutti a Villa Ronco!

FRANCO RICCIARDI