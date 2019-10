Il Teatro dell’Opera per i Martedì Letterari, ospita Guido Novaro

Nel corso della Stagione autunnale dei Martedì Letterari Guido Novaro presenta il suo libro Liscio come l’olio

Casinò di Sanremo, 5 novembre ore 16.30 incontra lo scrittore Marino Magliani e l’editore Roberto Casalini Coordina Maria Novaro, presidente della Fondazione Mario Novaro

* Casinò di Sanremo – Teatro dell’Opera Corso degli Inglesi, 18

Sarà ripercorrere alcune delle pagine più intense della storia di una illustre famiglia imperiese, del loro amore per la cultura e per l’olio, inteso non solo come ricchezza imprenditoriale ma come tutela del territorio, delle tipicità e delle tradizioni che hanno reso grande il territorio.