Il punto sul Grifone dopo Genoa Lecce (2-1) di Franco Ricciardi

Venerdì sera si è visto cosa mancava a Genoa dal mese di settembre: Ruslan Malinovskyi.

Nella serata del suo ritorno in campo da titolare contro il Lecce il giocatore ucraino ha confezionato due splendidi assist per un superlativo Miretti in assoluto il migliore in campo.

E nel primo tempo, trascinato dalla coppia, appunto, Malinovskyi Miretti, il Grifone ha dato a tratti spettacolo, dimostrandosi ben messo in campo e nettamente superiore ai salentini.

Poi, contrariamente a quanto è accaduto in quasi tutto il campionato, il Genoa nella ripresa, proprio con l’uscita di Malinovskyi, ha perso brio lasciando pericolosamente l’iniziativa al Lecce che ci provava in tutti i modi con disperazione.

Probabilmente aver sostituito il giocatore ucraino con un difensore maturro non è stata una mossa azzeccata perché il baricentro della squadra si è abbassato.

Ma è facile parlare, come sto facendo io con il senno di poi, sarebbe stato meglio far entrare Badelj a dettare i tempi della squadra a centrocampo. E così dopo il minuto 56 è uscito fuori il Lecce che con violente folate offensive ha costretto il Grifone ad arretrare.

Batti e ribatti. Al 68’, dopo un consulto con il VAR, l’arbitro Maresca ha assegnato un calcio di rigore ai giallorossi perché la palla ha colpito un braccio di Maturro su un forte tiro, molto probabilmente destinato ad entrare in porta. Penalty trasformato da Krstović, il bomber della squadra ospite.

Su 2-1 il Genoa è apparso, diciamo, impaurito, poi con l’ingresso di Ecator per Zanoli, buona la prova di Zanori. La squadra ha ritrovato un po’ di verve ed è tornata, seppur senza impegnare Falcone ad attaccare.

Gli ultimi 15 minuti sono, poi, trascorsi abbastanza con tranquillità con il Lecce che aveva ormai speso quasi tutto. Una vittoria che porta il Genova a quota 35 e si può dire che la pratica della salvezza facendogli scongiuri, è in tasca. Franco Ricciardi

