Carlo Felice, i concerti di Liguria in musica: protagonista Giovanni Fabris

Per la rassegna Liguria Musica, il Violino solista e concertatore Giovanni Battista Fabris e l’Orchestra dell’Opera Carlo Felice saranno protagonisti di Mozart e Vivaldi, un concerto in tre date: domenica 16 marzo alle ore 17.30 al Teatro degli Impavidi di Sarzana, martedì 18 marzo alle ore 21.00 al Teatro Comunale Chebello di Cairo Montenotte e mercoledì 19 marzo alle ore 21.00 alla Chiesa di Sant’Anna di Rapallo.A Cairo Montenotte e Rapallo l’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Il programma musicale si apre con il Divertimento in re maggiore K 136 di Wolfgang Amadeus Mozart, composto a Salisburgo nel 1772 e caratterizzato da uno stile brillante e vivace ispirato alla scuola barocca. Seguono i celebri concerti Le quattro stagioni op. 8 di Antonio Vivaldi, scritti per evocare in musica la grande carica espressiva di quattro sonetti di autore sconosciuto dedicati rispettivamente alla primavera, all’estate, all’autunno e all’inverno. Il compositore li pubblicò nel 1725 in apertura alla raccolta Il cimento dell’armonia e dell’invenzione, da allora sono rimasti tra i capisaldi della musica strumentale italiana del Settecento.

Giovanni Battista Fabris si è diplomato al Conservatorio di Vicenza, e ha vinto nel 1992 il Premio Terme di Fontecchio del Festival delle Nazioni di Città di Castello. In seguito ha ottenuto il diploma di “Virtuosité” con Premier Prix al Conservatorio Superiore di Ginevra e ha vinto la Chaux de Fonds del premio “Rotary Club Suisse” attribuitogli da Franco Gulli. Già violino “di spalla” e solista dell’Orchestra N. Esterhazy di Vicenza, ha collaborato in veste di solista con l’Orchestra di Padova e del Veneto, l’Orchestre de la Suisse Romande, I Cameristi Lombardi e i Solisti della Haydn Philharmonia. Tra il ’95 e il ’98 è stato primo violino del Quatuor Ravel di Lione, con il quale si è esibito in Francia, Olanda, Germania, Svizzera, Ungheria, Turchia, Grecia, Giappone, Portogallo e Spagna. È stato docente di violino al Conservatorio Superiore di Lione e tuttora ai corsi estivi di perfezionamento di Pontedeume in Spagna. È attualmente violino di spalla dell’Opera Carlo Felice e dell’Orchestra Symphonica d’Italia diretta da Lorin Maazel. Ha registrato per Andromeda Records, Edipan, Radio della Suisse Romande, Nuova Era, Laser Production, France 3, Radio Classic France, Muzzik TV, Arte, Musique Classique TV, Radio RAI 3. Suona un violino David Tecchler Roma 1741. ELI/P.

Biglietti

16/03 – Teatro degli Impavidi, Sarzana

Intero 10,00 euro

Ridotto 5,00 euro

Biglietti in vendita presso la Biglietteria del Teatro degli Impavidi

18/03 – Teatro Comunale Chebello, Cairo Montenotte

Ingresso libero sino ad esaurimento dei posti

19/03 – Chiesa di Sant’Anna, Rapallo

Ingresso libero sino ad esaurimento dei posti.

