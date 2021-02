Il prof. Becchi a LN: Chiudere tutto porterà il paese alla rovina | Video

A margine della manifestazione che si è svolta questo pomeriggio in piazza De Ferrari a Genova ad opera di un migliaio di genovesi, lavoratori di bar, ristoranti e locali da ballo, ma anche dello sport, piscine, palestre, centri fitness, balneari, sale Bingo, catering, scuole di danza, fotografi, cinema, commercio, accompagnatori turistici, spettacolo, Teatro Carlo Felice e tassisti che hanno ribadito a gran voce la loro avversità alle restrizioni imposte dall’Iss-Ministero della Salute, abbiamo incontrato il prof. Paolo Becchi, docente di Filosofia del Diritto all’Università di Genova che è anche intervenuto sul palco.

Ora basta: con Draghi le cose devono cambiare, noi vogliamo lavorare | Foto

Becchi è diretto, senza peli sulla lingua e dice chiaramente: “No, non ne possiamo più”… “non se ne può più di questi lookdown”.

“Si è una semplice cittadino, da commercianti in realtà ho saputo che c’era questa manifestazione e so che ce n’era già stata una in precedenza ma questa volta ho detto: devo assolutamente venire, partecipare e portare la mia solidarietà mai più credevo di parlare, semplicemente la presenza di un cittadino insieme agli altri, per dimostrare che non se ne può più di questo lookdown. Quello che ho detto penso che sia un po’ la voce dei tanti cittadini che erano in piazza di quelle tante categorie che sono presenti sul territorio e che maggiormente hanno sofferto da questi lockdown.

Che cosa succedeva con i lockdown lo sappiamo tutti. Ora ci si aspettava che con la fine del governo Conte finissero anche i lockdown, finesse una stagione legata a quel governo.

Ora Ricominciare daccapo quasi ad un anno di distanza no, non ne possiamo più e non è che non ci sia il virus, il virus sicuramente c’è, ma abbiamo un modo per controllarlo abbiamo modo per curarlo, abbiamo adesso anche le vaccinazioni abbiamo tutta una serie di strumenti che a marzo non avevamo.

Chiudere tutto è deleterio porterà il paese alla rovina, ci aspettavamo che l’inizio di questo governo fosse qualcosa di nuovo e, invece, ci ritroviamo al punto di partenza: Non possiamo ritornare al punto di partenza, perché il paese non riuscirà a sopportare nuove chiusure.

Non abbiamo messo lì Draghi perché diminuisca un po’ le aliquote fiscali o faccia un po’ di conti giusti su recovery plan, il punto di partenza fondamentale è, in sicurezza, riaprire, riaprire e, invece, qui stiamo di nuovo richiudendo tutto daccapo: è inaccettabile!”

Audio, le parole del prof. Paolo Becchi