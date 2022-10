Il Park Tennis Genova pareggia a Messina in A1 Maschile. Le Donne in A2 femminile battute dal CUS Catania

Il Park Tennis Genova pareggia in casa del TC Vela Messina. Finisce 3-3 una lunghissima giornata di confronti con le straordinarie emozioni del doppio dove Sorrentino e Coppejans lottano strenuamente, rimontano ma alla fine cedono 9-11 al supertiebreak ai fratelli Tabacco. Park e Messina, appaiate al primo posto a 4 punti, confermano la loro forza e si danno appuntamento tra due settimane, domenica 13 novembre, per una sfida che con grande probabilità potrà esser decisiva per le sorti del girone 1.

Il primo punto, dopo una sfida lunga un’ora e 14 minuti, lo porta Kimmer Coppejans. Con un perentorio 6/2 6/2, il tennista belga sconfigge agevolmente Julian Ocleppo. Il 2-0 lo firma, in un’ora e 42 minuti, Alessandro Giannessi con il 6/2 7/5 rifilato a Giorgio Tabacco. Il terzo punto, in 2 set, arriva grazie a Gianluca Mager, bravo ad avere ragione di Marco Trungelliti con il punteggio di 7/5 6/4. CT Vela Messina accorcia con Fausto Tabacco, al termine di una maratona durata 2 ore e 18, contro Luigi Sorrentino: 6/4 2/6 6/2. Trungelliti e Ocleppo superano in doppio Mager e Giannessi con il punteggio di 6/3 6/4.Arrivano al supertiebreak Sorrentino e Coppejans. Cedono il primo set 6/2 ai fratelli Tabacco ma la loro reazione è energica e così sono bravi a firmare il secondo set con il punteggio di 6/4. Combattutissimo il super tiebreak dove Messina trova l’allungo portandosi dal 6/6 all’8/6 ma Sorrentino e Coppejeans rispondono a tono 8/8. Il Park annulla un match point ma poi cede 11-9.

Prossimo impegno martedì 1 novembre in casa contro TC Prato, ancora a quota 0 in classifica dopo le sconfitte contro Messina e, oggi, Sassuolo (4-2).

In A2 Femminile il Park Tennis Genova cede nuovamente in casa, questa volta al CUS Catania, sempre con il punteggio di 1-3. E’ Costanza Traversi a firmare il punto gialloblù dopo il 6/1 6/1 a Sofia Licitra. Si arrendono Lucia Gaio (6/2 6/3 nel singolare contro Giulia Maria Paternò) e Cristiana Ferrando (1/6 7/5 6/3 nel singolare contro Miriana Tona) mentre lotta strenuamente sino all’ultimo punto il doppio di Annalisa Bona e Giulia Bizzarri ma viene superato 6/4 1/6 10/5 dalle catanesi Paternò e Tona.