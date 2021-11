Il nuovo bus ad idrogeno ad emissioni zero, è arrivato a Recco

Il nuovo bus a idrogeno a cella a combustibile – 12 metri di lunghezza e 2,5 metri in larghezza. La mattina del 25 novembre il bus è arrivato a Recco.

La società di trasporto pubblico AMT Genova ha messo in prova sperimentale il bus New Urbino 12 Hydrogen, sulle strade del Levante ligure, tra Recco e Rapallo. Il personate AMT ha offerto al sindaco della città, Carlo Gandolfo, e agli inviati della stampa un giro nella città per dimostrare la bassa rumorosità e il buon comfort del nuovo bus.

New Urbino 12 Hydrogen di Solaris è un autobus a emissioni zero, alimentato da celle a combustibile a idrogeno. Il veicolo offre un’autonomia di guida fino a 350 km; preservando tutti i vantaggi di un motore elettrico. «L’autobus si distingue dai precedenti mezzi di trasporto per il basso livello di rumore. L’assenza di vibrazioni durante il movimento. Inoltre, l’unico prodotto della reazione chimica, che avviene nella cella a combustibile a idrogeno è l’acqua.

Il tempo di ricarica richiede solo un paio di minuti e quindi garantisce flessibilità ed elasticità all’operatore del veicolo. La guida ecologica garantisce la novità nel settore e l’unicità di un’esperienza di viaggio». Spiega Fabio Gregorio, responsabile innovazione servizi e tecnologie TPL di AMT.

Francesco Elvidio Tusino, Direttore Commerciale Sales Manager della società Solaris Italia illustra tecnicamente il funzionamento del sistema ad idrogeno.

«La cella a combustibile (fuel cell) prende l’idrogeno dal serbatoio e produce energia elettrica, l’energia prodotta viene utilizzata per azionare i motori. Se la cella a combustibile produce più energia di quella che serve alla trazione, viene immagazzinata nelle batterie tampone. Se invece, la cella a combustibile produce meno energia di quella che serve alla trazione, assorbe energia anche dalla batteria tampone.

Il bus possiede un sistema di ricarica delle batterie di tipo Plug-in che consente la ricarica anche attraverso un caricatore esterno. Il New Urbino è bus totalmente eco sostenibile, grazie alla tecnologia delle celle a combustibile a zero emissioni inquinanti.

Il sistema di trazione del bus a idrogeno è composto da un serbatoio di idrogeno che può contenere 37Kg di idrogeno, una cella a combustibile (potenza netta 70kW), batteria tampone (29,2kWh) e 2 motori elettrici di trazione da 125kW . ̶ Conclude il Direttore Tusino. ̶ Il bus New Urbino 12 Hydrogen ha un’autonomia di circa 350km». ABov