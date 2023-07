Il Festival Paganiniano fa tappa ad Ameglia con “Baci” di Maurizio Mastrini Giovedì 20 luglio 2023 alle 21

Farà tappa anche nel territorio di Ameglia il Festival Paganiniano di Carro, giunto quest’anno alla 22esima edizione. Giovedì 20 luglio alle 21.00 l’appuntamento con la musica d’autore sarà presso il sagrato dell’Oratorio di Santa Maria Assunta ad Ameglia. Per l’occasiona andrà in scena “BACI” di Maurizio Mastrini, concerto con quartetto d’archi e piano con musiche originali di Mastrini. Il concerto avrà un costo di 10 euro (ridotto 8 euro). Il festival è organizzato da Società dei Concerti sostenuta dal Ministero della Cultura (info sul festival: sdclaspezia.it) e per la data in oggetto si avvale della collaborazione del Comune di Ameglia.

si è diplomato al Conservatorio F. Morlacchi di Perugia in contemporanea si è perfezionato con il M° Vincenzo Vitale. Compositore e direttore d’orchestra, manifesta la sua massima espressione artistica con il pianoforte. Nato a Panicale, inizia ad avvicinarsi al mondo del ritmo e della musica a 8/9 anni.

La vita musicale artistica inizia subito con vittorie di primi premi in concorsi musicali nazionali ed internazionali, concerti, tournées sia in Italia che all’estero, incisioni discografiche per l’etichetta Azzurra Music con grandi successi di vendite in tutto il mondo. Tra i suoi dischi di musica classica che hanno destato più successo Piano Music, Baby’s First Piano Music, Il Pianoforte, Love Music, Classic Music For Christmas, Le Musiche dello Zodiaco, Love Piano.

Di particolare rilievo è il CD “Storia della Musica – Capolavori”, distribuito dalla Ricordi, in cui nello stesso CD il M° Allorto, curatore della collezione, inserisce assieme ad una esecuzione di Arthur Rubinstein l’esecuzione della fantasia in do Mag. di R. Schumann eseguita dal M° Mastrini. Inoltre nella produzione discografica si segnala: “I Miei Romantici vol.1”, “Sogno D’Amore”, “Sacro & Profano”, “7 Siga”, “I miei Classici” edito da “Progetti Sonori” la cui particolarità consiste nel fatto che il Maestro Mastrini è il primo al mondo ad avere inciso i primi lavori compositivi dei capisaldi della musica tra cui Mozart, Beethoven etc..; “Love Music”, “Classic Music For Christmas”, “Le Musiche dello Zodiaco”, “Love Piano”.

A 14 anni scrive una Messa in Latino, un’opera lirica, un Ave Maria e tante altre composizioni di cui alcune inizia a suonare anche in concerto. Numerose le tournées in tutti i continenti. Inoltre registra per emittenti televisive e radiofoniche quali Radio France, R.A.I. Italiana, Radio e televisione Svizzera, Mediaset, BBC, ABC Americana etc.

Durante i suoi concerti, oltre a brani di Chopin, Listz, Brahms, Beethoven Scarlatti, comincia ad eseguire anche le sue composizioni, creando sorpresa e successo tanto che di lì a poco inizia ad eseguire concerti solo con la sua musica raccogliendo ampi consensi da parte del pubblico e dei critici che lo hanno definito “un grande tecnico con una sensibilità sopraffina”.