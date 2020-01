Il Festival dell’Eccellenza al Femminile presenta Le Donne

Venerdì 3 gennaio ore 17.30 a Lavagna Donne nella Drammaturgia Contemporanea dentro, Lo specchio segreto di Ipazia

Circolo “Massimo Boggiano” (Galleria di Via Cavour 35) In collaborazione con Associazione Officina Lavagnese Sabato 4 gennaio ore 18 a Sestri Levante Sala Carlo Bo – Palazzo Fasce (Corso Colombo 48) Mercoledì 8 gennaio ore 18.00 a Casarza Ligure Villa Sottanis (via V. Annuti 36)

A Lavagna (3 gennaio), Sestri Levante (4 gennaio) e Casarza Ligure (8 gennaio) si terrà la presentazione del libro Donne nella Drammaturgia Contemporanea – Lo specchio segreto di Ipazia, pubblicato da De Ferrari Editore. Claim dell’evento: Adotta anche tu questo libro e cerca anche tu la tua immagine “al femminile’ nello specchio segreto di Ipazia.

Si tratta di un’antologia che raccoglie le opere vincitrici delle prime sette edizioni del Premio Ipazia alla Nuova Drammaturgia – nato nell’ambito del Festival dell’Eccellenza al Femminile diretto da Consuelo Barilari – insieme ai testi prodotti per i progetti speciali legati al Premio. 7pièce teatrali drammatiche, brillanti e comiche, 7 autrici e autori impegnati al femminile, 7 argomenti legati ai diritti delle donne dedicati a chi vuol fare Teatro per contribuire all’educazione dei più giovani sulle questioni di genere. Ogni giurato presenta un testo sottolineandone le caratteristiche intrinseche utili per metterlo in scena. La pubblicazione ha un’importante finalità didattica ed è rivolta in particolare ai docenti delle scuole superiori e delle scuole di recitazione, con l’intento di fornire spunti e materiale drammaturgico per lezioni, laboratori ed allestimenti, su tematiche al femminile, oltre che rappresentazioni classiche. “E’ estremamente varia la tipologia di personaggi presentati” racconta Consuelo Barilari – Immaginarie o realmente esistite, sono donne calate nel presente dal Mito o dalla Storia. Capaci di prendere coscienza della propria condizione e dei propri diritti, e rovesciare il destino che era stato loro attribuito. da Anna Politoskaja a Penelope, dalla moglie di Van Gogh alla novella Rambaldi creatrice di effetti speciali per il cinema, dalle ergastolane del carcere di massima sicurezza di Latina ad Artemisia Gentileshi, dalla prostituta dello Stabat mater a molte altre.”

Introduce l’Incontro Consuelo Barilari. Presentano Silvana Zanovello, giornalista e critica teatrale del Secolo XIX, Carla Olivari, già vice Presidente del Teatro Stabile di Genova e vice Presidente del Museo Biblioteca dell’Attore e Caterina Barone, docente di Teatro Greco e Latino presso l’Università degli Studi di Padova. Patrizia De Franceschi, Maria Elena Pollak e Filippo Paganini leggeranno alcuni brani. All’appuntamento di Casarza Ligure parteciperanno anche tutti gli autori del “Gruppo Raggi X”, protagonista del progetto di drammaturgia collettiva dedicato quest’anno a Santa Caterina d’Alessandria e Artemisia Gentileschi: Rinaldo Cavagnaro, Patrizia De Franceschi, Sabina Desiderato, Carla Podestà, Fabio Zanardelli.