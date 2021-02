Il Festival dell’Eccellenza al Femminile al Teatro Nazionale di Genova

23 donne autorevoli del mondo dello spettacolo raccontano le loro esperienze come dirigenti e le loro conquiste

A presentare e condurre l’evento dal palco del Teatro Ivo Chiesa saranno Consuelo Barilari (Dir. del festival) e le giornaliste Erica Manna (Repubblica e Good Morning Genova), Laura Santini (Mentelocale.it), Silvana Zanovello (Secolo XIX). Tra le ospiti in collegamento attrici come Gaia Aprea, artiste che ricoprono ruoli dirigenziali come Daniela Ardini (regista e Dir. Lunaria Teatro), Micaela Casalboni (attrice e co-Dir. Teatro dell’Argine), Lucia Franchi (drammaturga e Dir. Kilovatt Festival), Manuela Kustermann (attrice e Dir. Teatro vascello), Carla Peirolero (attrice e Dir. Suq Genova), Lina Prosa (autrice, regista e Dir. di MigraTetro- Centro Amazzone), Pamela Villoresi (attrice e Dir. Teatro Biondo di Palermo); manager come Patrizia Coletta (Dir. Fondazione Toscana Spettacolo),Mimma Gallina,Sissy De Sguaines, Annastella Giannelli (Dir. organizzativa di Officine Papage), Rita Maffei (regista e Dir. Teatro Stabile di Innovazione del Friuli-Venezia Giulia), Chiara Valenti Omero (Pres. di AFIC e Shorts International Film Festival), nomi del giornalismo di settore come Anna Bandettini (già vicecaporedattore di Repubblica), Claudia Cannella (Dir. di Hystrio), Angiola Codacci Pisanelli (già caposervizio cultura dell’Espresso), Laura Delli Colli (Pres. di SNGCI e di Fondazione Cinema per Roma), Francesca De Sanctis (già vice caposervizio cultura e spettacoli dell’Unità) e Simona Frigerio (Vice-Dir. di TheBlackCoffee.eu), Patrizia Rappazzo (Dir. Sguardi Altrove InterFilm Festival).

Il Festival dell’Eccellenza al Femminile torna in campo martedì 16 febbraio con un nuovo progetto articolato in 4 eventi a scadenza mensile, da febbraio a maggio, intitolato Fattore D – Donne nel Nuovo Rinascimento. L’importanza del Teatro e del Cinema. Il primo appuntamento è una maratona online tutta al femminile dedicata alle esperienze e alle conquiste delle donne nei ruoli di gestione dello show business. Un confronto pubblico che vorrebbe dare forza allenuove linee progettuali di genere in grado di innescare trasformazioni per il piano “next generation” e il rilancio in tempi rapidi dello Spettacolo.

Dalle 16 alle 21.30, sul palco del Teatro Ivo Chiesa e in video-conferenza da tutta Italia, 23 protagoniste del Nuovo Rinascimento della scena italiana – dalla comunicazione, alla produzione, dall’organizzazione all’amministrazione – con le loro storie personali daranno testimonianza della forza “resiliente e trasformativa” dell’operato delle Donne nello spettacolo. “L’apporto di genere al piano ‘next generation’, per un’Italia ‘resiliente e inclusiva’, che troverà ci auguriamo una definizione anche in materia di spettacolo, va negoziato.” – Dichiara la dir. del Festival dell’Eccellenza al FemminileConsuelo Barilari – “Il rischio è l’azzeramento di quello che è stato conquistato, anche se ancora troppo poco, dalle donne fino ad oggi. La cosa più importante per le donne nella fase ‘next generation’, soprattutto per le più giovani, in mezzo alla pandemia e all’incertezza del futuro, è ritrovare la strada segnata dalle altre donne, quelle che non si sono arrese nemmeno in tempi di lockdown. Negli ambiti lavorativi più difficili, in nome della forza ‘trasformativa’ che noi definiamo FATTORE D, hanno pensato al cambiamento e al futuro in cui le donne avranno spazio e riconoscimento. FATTORE D è il termine che indica il valore aggiunto portato dalle donne nella progettazione e nel rinnovamento anche in campo teatrale e cinematografico.”

Il Festival dell’Eccellenza al Femminile lo scorso ottobre ha dedicato il programma della XVI edizione alla declinazione del significato di FATTORE D nei diversi ambiti della società e in particolare nella fase di rilancio post epidemia. La manifestazione avrebbe dovuto concludersi proprio con una conferenza live su Teatro e Cinema, ma il DPCM del 24 ottobre ha imposto la cancellazione dell’evento e la chiusura anticipata del Festival. Questo annullamento ha però dato vita alla riflessione da cui è nato il nuovo progetto di incontri in streaming. La prossima diretta, nel mese di marzo, sarà dedicata a Emma Carelli, la prima donna manager nello spettacolo dal vivo, produttrice e direttrice del Teatro dell’Opera di Roma, cancellata dalla memoria collettiva e diventata oggi un’eroina grazie al film La prima donna di Tony Saccucci, conLicia Maglietta.

