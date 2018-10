Il Festival della Scienza prosegue fino al 5 novembre

Il Festival della Scienza risponde alla situazione di emergenza creata dalle ripetute allerte meteo prolungando per un giorno il programma degli eventi dedicati alle scuole.

Lunedì 5 novembre oltre 50 tra mostre e laboratori in oltre 12 location del Festival rimarranno aperti per rispondere alla domanda delle scuole che non hanno potuto partecipare all’edizione 2018 a causa del maltempo e per offrire un’ulteriore possibilità a tutti gli Istituti che decideranno di visitare il Festival in questo giorno di extra scienza.

Il dettaglio degli eventi aperti sarà pubblicato sul sito web www.festivalscienza.it e sui canali social del Festival della Scienza. Gli Istituti scolastici potranno prenotare la visita telefonando al call center 010 8934340.

Nel frattempo, il programma dell’edizione 2018 dedicata ai cambiamenti prosegue regolarmente, salvo eventuali modifiche causate da allerte meteo o ritardi dei relatori per i danni, provocati dal maltempo, alla circolazione.