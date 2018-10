Sestri Levante, 49enne picchiato da due donne e 4 uomini: denunciato il branco

Ieri i Carabinieri della Stazione di Sestri Levante, a conclusione di indagine scaturite da una segnalazione effettuata alla sindaca Valentina Ghio lo scorso 27 agosto per misure a tutela del decoro di particolari luoghi, notificando l’ordine di allontanamento dal locale Comune hanno inoltre denunciato in stato di libertà per lesioni personali aggravate e omissione di soccorso due donne e quattro uomini.

Si tratta di A.S., 53enne, nata a Lucca, senza fissa dimora, nullafacente; D.C.M., 44enne, nata a Castelnuovo di Garfagnana (LU), senza fissa dimora, nullafacente; G.F., 25enne, nato a Viareggio, senza fissa dimora, nullafacente; P.O., 34enne, nato a Castelnuovo di Garfagnana (LU), senza fissa dimora, nullafacente; Z.M., 36enne, nato a La Spezia, senza fissa dimora, nullafacente; P.A.L., 50enne, nato a Sestri Levante, ivi residente, nullafacente.

Secondo gli investigatori, sono responsabili dei fatti accaduti in via Mazzini il 27 agosto, quando in pieno giorno a seguito di una lite per futili motivi, il “branco” aveva accerchiato e picchiato un 49enne di Sestri Levante procurandogli lesioni personali giudicate guaribili in venti giorni dai sanitari del pronto soccorso di Lavagna.