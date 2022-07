Il coreografo Alex Atzewi apre gli spettacoli in Piazza San Matteo del Festival in una notte d’estate, organizzato da Lunaria Teatro

Il coreografo Alex Atzewi apre gli spettacoli in Piazza San Matteo, propone poi martedì 26 luglio “Il peso della Farfalla” di Erri De Luca, giovedì 28 “La foresta-radice-labirinto” di Italo Calvino e, tra venerdì 29 e sabato 30, i concerti tributo a Pino Daniele e a Dalla e Battisti

Secondo uno schema ormai consolidato in questa 25ª edizione, è la danza ad aprire lunedì 25 luglio la quarta settimana del Festival in una notte d’estate: protagonista, in piazza San Matteo, la modenese Atzewi Dance Company con “Walled Nature”.

La nuova creazione di Alex Atzewi, tra i più conosciuti e apprezzati coreografi del panorama italiano, lancia un messaggio chiaro: crescita e progresso non sono, di per sé, nemici della natura; è l’ingiustizia a minacciarla e distruggerla.

Attraverso i corpi che avanzano repentinamente in un’unica massa verso il pubblico, Atzewi vuole simboleggiare quella forza primordiale che è in ognuno di noi e che non cesserà mai. Da qui parte il brano coreografico che seguirà, con un alternarsi di gruppi, passi a due ed assoli.

Il movimento, inteso come rappresentazione di questa forza propositiva e sempreverde, sarà protagonista. Approssimandosi alla conclusione, il gruppo andrà lentamente a sciogliersi lasciando la scena ad una sola figura, un singolo sprazzo di verde, la speranza di uno raggio di luce.

La grande prosa torna martedì 26 luglio, con la compagnia torinese Assemblea Teatro a mettere in scena “Il peso della farfalla” di Erri De Luca, che vede per protagonisti Angelo Scarafiotti, Gisella Bein e Stefano Cavanna diretti da Enzo Sicco, sulle musiche dal vivo di Rinaldo Bellucci e gli effetti sonori e le campionature originali di Brian Eno.

Accade tutto in montagna: una farfalla bianca sta sul corno del re dei camosci, un fucile sta a tracolla del vecchio cacciatore. Li attende un duello differito negli anni. Più che la loro sorte, qui si decide la verità di due esistenze opposte, lontane. Le parole vere e ruvide di De Luca fanno entrare in una sorta di dissociazione: sei uomo e sei camoscio.

In entrambi i casi scoprirai d’essere natura minacciata, assediata di generazione in generazione. È il desolante spettacolo della violenza che distrugge la poesia e la natura. C’è la farfalla, appunto, che pesa come un fiocco di neve, ma De Luca ci ricorda che a far partire la valanga basta solo un fiocco. Una frazione di grammo è l’elemento definitivo.

Nella stessa giornata di martedì, già alle 19, il loggiato di Palazzo Giulio Pallavicino ospita l’intervista di Elia Tedesco a Piero Nuti, autentico nume tutelare del teatro italiano, per la presentazione del libro “Dimmi qualcosa di dolce” in cui vengono raccontati i 60 anni di teatro insieme alla grande attrice Adriana Innocenti.

Giusto un giorno per tirare il fiato e si riprende giovedì 28 luglio con uno spettacolo di Lunaria Teatro dedicato ai più piccoli: “La foresta-radice-labirinto”, favola di Italo Calvino, con Andrea Benfante e le sue mille sfumature mimiche e vocali nel far rivivere ogni singolo personaggio, aiutato dalle piccole, grandi invenzioni dello scenografo e scultore Giorgio Panni, bravissimo a portare davanti agli occhi l’immaginario, avvalendosi di pochi e semplici mezzi.

La settimana si conclude con due serate nel ricordo di alcuni dei più grandi – e rimpianti – cantautori italiani: venerdì 29 luglio Roberto Matta e Giangi Sainato celebrano Pino Daniele in “Me piace ‘o blues”. Sabato 30 luglio si recupera, invece, il concerto di Michela Centanaro, Maria Giulia Mensa e Julyo Fortunato, originariamente in programma il 21 luglio, dal titolo “Marzo 1943: Lucio incontra Lucio”, per un doppio tributo a Dalla e Battisti, due pesi massimi della nostra canzone nati, curiosamente, a meno di ventiquattr’ore di distanza l’uno dall’altro.

Resta, infine, da ricordare la mostra a ingresso libero #FestivaLunaria25 che, fino al 16 settembre, ripercorre nel Sottopasso De Ferrari gli spettacoli, i grandi nomi e gli allestimenti più prestigiosi succedutisi in piazza San Matteo in un quarto di secolo.

Il “Festival in una notte d’estate” è realizzato con il sostegno di Regione Liguria, Comune di Genova e Camera di Commercio di Genova ed è patrocinato dalla Città Metropolitana di Genova. Si ringraziano lo sponsor Generali ed il partner tecnico Green City Light, Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Gallerie Nazionali di Palazzo Spinola, Teatro Nazionale di Genova, l’abate Don Carlo Parodi, la famiglia D’Oria e Armando Idà.

Gli spettacoli della settimana

PIAZZA SAN MATTEO

Danza / Lunedì 25 luglio ore 21,15

WALLED NATURE

coreografie Alex Atzewi

Atzewi Dance Company (Modena)

Quando si cerca qualcosa dove posare gli occhi e liberare l’animo si fa ritorno alla natura, consapevoli che lì vi troveremo le giuste carezze. La nuova creazione di quello che è uno dei principali coreografi italiani invita lo spettatore ad avere una visione più propositiva verso il mondo

PIAZZA SAN MATTEO

Prosa / Martedì 26 luglio ore 21,15

IL PESO DELLA FARFALLA

di Erri De Luca

con Angelo Scarafiotti, Gisella Bein e Stefano Cavanna

musiche dal vivo Rinaldo Bellucci

effetti e campionature sonore originali Brian Eno

regia Renzo Sicco

Assemblea Teatro (Torino)

Erri De Luca ci ha regalato una stupenda storia di montagna. Due esistenze si incrociano, quelle di un camoscio e di un cacciatore, entrambe forti ed inesorabilmente congiunte nella zona del tramonto. Uno spettacolo di forti emozioni che invita al rispetto delle regole della natura

PIAZZA SAN MATTEO

Favola per famiglie / Giovedì 28 luglio ore 21,15

LA FORESTA-RADICE-LABIRINTO

di Italo Calvino

con Andrea Benfante

effetti sonori Luca Nasciuti

scene e pupazzi Giorgio Panna e Giacomo Rigalza

regia Daniela Ardini

Lunaria Teatro

Una favola “ecologica” ri-narrata con immagini e creatività, uscita dalla penna di uno dei più grandi scrittori del Novecento e adatta a bambini di tutte le età

PIAZZA SAN MATTEO

Musica / Venerdì 29 luglio ore 21,15

ME PIACE ‘O BLUES DUO. TRIBUTO A PINO DANIELE

con Roberto Matta (voce) e Giangi Sainato (chitarra)

L’amore per la musica dell’indimenticato cantautore e musicista partenopeo, in una sorta di ponte virtuale tra Genova e Napoli. La scaletta prevede una selezione di brani che partono dalla celeberrima Napule è, inserita nel primo album dell’artista, per arrivare alla metà degli anni ’90, con la hit Io per lei

PIAZZA SAN MATTEO

Musica / Sabato 30 luglio ore 21,15

MARZO 1943: LUCIO INCONTRA LUCIO

di Michela Centanaro

con Michela Centanaro (chitarra classica), Julyo Fortunato (fisarmonica, contrabbasso, ukulele, mandolino), Maria Giulia Mensa (voce)

narrazione Franco Avran

Stesso anno, il 1943. Stesso mese, marzo. Addirittura la stessa settimana, il 4 e il 5. Soltanto dodici ore separano la nascita di Lucio Dalla da quella di Lucio Battisti. Uno a Bologna, l’altro a Poggio Bustone. Due uomini accomunati dalla stessa caparbietà sperimentale in musica e, oggi, altrettante icone tutte italiane.

Iniziative collaterali

SOTTOPASSO DE FERRARI

dal 7 luglio al 16 settembre

MOSTRA

#FESTIVALUNARIA25

Spettacoli, ospiti e produzioni

Ingresso libero

LOGGIATO DI PALAZZO GIULIO PALLAVICINO

Martedì 26 luglio ore 19

INTERVISTA

Elia Tedesco intervista Piero Nuti, autore del libro Dimmi qualcosa di dolce, in cui racconta i 60 anni di teatro insieme alla grande attrice Adriana Innocenti

(biglietto unico: 1 euro)