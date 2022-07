Due escursioniste soccorse di notte da elicottero Guardia Costiera, una ragazza rumena di 21 anni e la sua compagna di sventura sudamericana

Due escursioniste soccorse di notte da elicottero Guardia Costiera. Alle ore 23.40 di Sabato 23 luglio 2022 l’elicottero Nemo 11-04 della Guardia Costiera è intervenuto in località Camogli per il recupero di due escursioniste, una ragazza rumena di 21 anni e la sua compagna di sventura di origine sudamericana.

La squadra del Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), dopo aver individuato le due ragazze, ha ritenuto che a causa della impossibilità di raggiungere un sentiero percorribile a piedi, dovessero essere evacuate a mezzo elicottero.

In virtù del Protocollo di collaborazione siglato con la Sezione Elicotteri della Guardia Costiera di Sarzana nel mese di aprile 2015 per la ricerca ed il soccorso in ambiente costiero impervio, è stato attivato l’elicottero Nemo della Guardia Costiera, aeromobile di soccorso abilitato al volo notturno, con capacità di intervento in ogni condizione.

Le operazioni di avvicinamento da parte del Nemo 04 si sono dimostrate particolarmente difficoltose a causa vento di caduta e della posizione particolarmente ravvicinata ad ostacoli e vegetazione, ma il recupero tramite verricello è avvenuto senza intoppi e le due giovani escursioniste sono state affidate alla valutazione del medico del CISOM a bordo dell’elicottero come equipaggio, trasferite presso l’aeroporto di Genova e trasportate tramite ambulanza del 118 al più vicino nosocomio.

La Guardia Costiera è responsabile per Legge del coordinamento e della conduzione delle operazioni marittime di ricerca e salvataggio, 365 giorni all’anno e 24 ore su 24, sull’intero territorio nazionale.

In particolare, la Sezione Elicotteri della Guardia Costiera di Sarzana è specializzata nell’attività di Ricerca e Soccorso (S.A.R. Search and Rescue) con elicotteri ed equipaggi in grado di condurre operazioni complesse in condizioni climatiche e di visibilità estreme, sia diurne che notturne.