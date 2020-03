Il controllo di Genova con i droni per fare rispettare Decreto Covid-19

Al via il controllo del territorio con i droni nel Comune di Genova per il rispetto del decreto Coronavirus e delle ordinanze regionale e comunale.

“Un’iniziativa innovativa – sostiene l’assessore comunale alla sicurezza Stefano Garassino – che la Polizia Locale, insieme all’assessorato, mette in campo per salvaguardare la salute di tutti e consentire controlli efficaci e puntuali, per garantire che in città ci siano le condizioni necessarie a favorire l’esaurimento dei contagi e contenere l’epidemia”.

Si tratta di una misura della Polizia Locale e del Comune di Genova resa possibile dalla collaborazione con JPDroni, azienda genovese del settore che mette in campo gratuitamente, a favore della collettività, operatori e piloti droni certificati ENAC, normalmente impiegati anche per operazioni critiche.

“Oggi – continua l’assessore – si è svolta la prima operazione-test che ha puntato l’obiettivo della telecamera del drone su due delle zone più soggette ad assembramenti nonostante i divieti, anche se, fortunatamente, il numero delle inosservanze sta nettamente calando: il Righi e la passeggiata di Nervi.

Tre pattuglie, (sei uomini) del reparto Sicurezza Urbana della Polizia Locale hanno partecipato alla prima giornata di controlli, pronti a intervenire nel caso in cui il drone avesse inquadrato assembramenti, situazione che, fortunatamente, oggi non si è verificata”.

Con loro: 3 operatori della JPDroni che hanno indirizzato il loro quadricottero secondo le indicazioni della Polizia Locale.

“L’amministrazione comunale ha deciso di mettere in campo questa innovativa forma di verifica del rispetto di decreti e ordinanze – dice ancora l’assessore alla Sicurezza Stefano Garassino – perché garantisce, grazie alla possibilità di osservare un’ampia zona del territorio dall’alto, di individuare eventuali assembramenti in maniera veloce e dirigere le pattuglie della Polizia Locale esattamente dove servono. Questo per ottimizzare le risorse e garantire il risultato. Il Comune di Genova punta moltissimo sull’innovazione e questo tipo di intervento è una risposta immediata e positiva alle esigenze di sicurezza sanitaria. Ringrazio la Polizia Locale per essere sempre pronta ad accogliere le sfide mirate a rispondere alle emergenze che, purtroppo, la città ha dovuto affrontare”.

Visto il buon esito del test, la sorveglianza del rispetto del decreto e delle ordinanze tramite droni e pattuglie di polizia locale sarà ripetuta nel fine settimana.

Bucci: per combattere diffusione coronavirus in città anche controlli con i droni