Il Comune di Recco aderisce al consorzio Pool Portofino Coast

Recco, il Comune aderisce al consorzio “Pool Portofino Coast”. Il sindaco Gandolfo: «Un ulteriore passo in avanti per lo sviluppo del turismo».

Il Comune di Recco ha aderito al consorzio “Pool Portofino Coast”. L’associazione raccoglie soggetti pubblici e privati con l’obiettivo di promuovere il territorio del levante ligure. Con questa adesione Recco si inserisce nella rete di sviluppo turistico del territorio. Il consorzio comprende l’area del Promontorio di Portofino e i comuni di Moneglia, Sestri Levante, Chiavari, Lavagna, Camogli Rapallo, Santa Margherita, Zoagli.

L’annuncio è stato dato dal sindaco Carlo Gandolfo dopo il voto favorevole all’ingresso del Comune. «Intendiamo collaborare concretamente con il consorzio – spiega il sindaco Gandolfo – per rafforzare la partecipazione del comune a progetti che, nell’ambito del settore turismo, sappiano creare una rete di azioni condivise per valorizzare le risorse del territorio e individuare obiettivi e strategie sia nella comunicazione sia nelle scelte operative. Recco compie, quindi, un ulteriore passo in avanti nelle proprie scelte per lo sviluppo del turismo.

L’adesione al consorzio rappresenta una nuova importante mossa per aprire nuove prospettive, nel momento in cui la città sta sperimentando un vivace incremento dei flussi turistici. Ringrazio i componenti del consorzio per aver accettato la nostra richiesta di adesione». ABov