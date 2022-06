Estate 2022 con Outdoor Portofino. Si parte oggi con i laboratori di biologia marina per bambini “Impariamo il mare”.

Estate 2022 con Outdoor Portofino, al via dal 27 giugno.

Undicesimo anno di attività per Outdoor Portofino, la società sportiva con sede nell’Area Marina Protetta di Portofino, pioniera in Liguria per le attività outdoor nella natura.

Kayak, sup, snorkeling, coasteering, orienteering, yoga e nuoto sono le principali attività organizzate destinate a coinvolgere adulti e bambini.

Sono molteplici le proposte con programma giornaliero per immergersi nella natura, tutte consultabili sul sito web www.outdoorportofino.com.

Diversi eventi straordinari sono previsti per l’estate:

“Impariamo il mare” – laboratori gratuiti per bambini di biologia marina a Santa Margherita Ligure;

escursioni notturne in kayak e snorkeling nell’AMP Portofino; snorkeling tour con monitoraggio in collaborazione con OutBe; Scuola Natura e Camp per bambini e ragazzi nella baia di Paraggi.

Il team di Outdoor Portofino riprende le consuete attività estive per l’undicesimo anno consecutivo, quest’anno anche con il supporto tecnico di Sundek, il noto marchio di beachwear italiano che ha scelto il team di professionisti dell’outdoor per distinguersi nel Golfo del Tigullio.

Una realtà consolidata sul territorio ligure, Outdoor Portofino offre attività molto variegate, caratterizzate da una grande professionalità e passione del giovane team di persone che lavora al progetto.

Da lunedì 27 giugno ripartono i laboratori “Impariamo il mare” in piazza del Sole a Santa Margherita Ligure. Bambini e ragazzi avranno l’opportunità di conoscere l’Area Marina Protetta di Portofino in compagnia di un biologo marino di Outdoor Portofino in un percorso di conoscenza e rispetto dell’ambiente acquatico.

I laboratori sono gratuiti grazie al supporto del comune di Santa Margherita Ligure; dal 27 giugno fino a settembre tutti i lunedì mattina dalle 10 alle 13.

Sono previsti tre turni giornalieri con laboratori da 1h ciascuno; non è necessario prenotare; è richiesto che i bambini siano accompagnati da un genitore o da un tutore.

Novità di quest’anno

Sono le escursioni di snorkeling con monitoraggio in collaborazione con OutBe, la start up nata quest’inverno da Luca e Alessandra Tixi (ndr. soci fondatori anche di Outdoor Portofino) che ha come obiettivo la connessione di scienza, natura e società attraverso gli sport outdoor.

Le escursioni di snorkeling partono dalla baia di Niasca (sede di Outdoor Portofino) e hanno lo scopo di monitorare le specie avvistate raccogliendo dati che poi verranno trasferiti agli scienziati dell’Università di Genova.

Prenotazione obbligatoria online:

https://www.outdoorportofino.com/tour/snorkeling-tour/

Date snorkeling + monitoraggio: 30 giugno, 25 luglio, 2 settembre, 15 ottobre.

Con il mese di luglio, si riparte anche con il calendario delle escursioni notturne!

A luglio e agosto Outdoor Portofino ti accompagna alla scoperta del mondo sottomarino nelle ore più tranquille della giornata, proprio quando il mare si risveglia.

Prenotazione obbligatoria, date:

9 luglio e 6 agosto – Escursione notturna in kayak

30 luglio e 20 agosto – Snorkeling tour notturno nella baia di Paraggi

Tra le proposte estive anche bambini e ragazzi trovano una ricca varietà di opportunità.

Tutte le settimane dal lunedì al venerdì si svolge la Scuola Natura: canoa e sup, snorkeling e biologia marina, coasteering e educazione ambientale per diventare giovani rangers del Parco di Portofino.

Per il mese di luglio sono previsti anche dei camp speciali pomeridiani pensati apposta per i bambini.

Si inizia con il Paddling Camp (canoa e sup) il 2 luglio e 13 agosto, il Coasteering Camp il 9 luglio, lo Snorkeling Camp il 23 luglio e 20 agosto.

Info & prenotazioni:

https://www.outdoorportofino.com/bambini-e-ragazzi/

L’offerta è arricchita dalle proposte di sup yoga nella baia di Paraggi per chi vuole mantenersi in forma.

Non mancano poi le escursioni guidate in mare e attività terrestri condotte da esperte guide per scoprire le meraviglie naturalistiche dell’Area Marina Protetta e Parco di Portofino e del Parco Nazionale delle Cinque Terre.

Maggiori informazioni e prenotazioni:

Outdoor Portofino – 334 3290804 – info@outdoorportofino.com

https://www.outdoorportofino.com