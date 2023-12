Il Capodanno in piazza a Ventimiglia con il villaggio gastronomico e spettacolo

Un villaggio gastronomico, allietamento teatrale e musicale per un capodanno speciale

Il Capodanno a Ventimiglia il 31 Dicembre 2023 e l’1 gennaio 2024 dalle ore 11.00 di entrambi i giorni offre una vasta scelta di opzioni per trascorrere giornate davvero uniche grazie all’Associazione Italiana Cuochi Itineranti, protagonista in Via Ruffini, in collaborazione col comune di Ventimiglia.

In un colorato e dinamico villaggio, il 31 Dicembre e l’1 Gennaio l’Associazione Italiana Cuochi Itineranti, con il patrocinio del Comune di Ventimiglia, porterà avanti la propria campagna di tutela, sviluppo e sensibilizzazione dei valori della cultura gastronomica italiana accompagnata da spettacoli di livello nazionale.

Lo farà con 2 giorni di “cibo da strada” con operatori selezionati e rappresentanti la qualità del territorio locale e delle diverse regioni italiane.

All’interno del “villaggio” si potranno gustare i classici del cibo da strada come gli hamburger di fassona, il thai food, gli arrosticini di pecora, primi piatti e dolci tipici.

Cibo preparato e cucinato al momento da “chef”, selezionati dagli organizzatori, che parteciperanno con i loro caratteristici stand e con materie prime di comprovata provenienza.

Il tutto annaffiato da birra artigianale italiana Toccalmatto in tour.

Accanto alla parte enogastronomica numerose iniziative d’intrattenimento organizzate per il coinvolgimento del pubblico.

Domenica 31 Dicembre sul palco di Via Ruffini i noti volti televisivi e radiofonici Enrico Balsamo ed Elisa Mazzucchelli presenteranno il conosciutissimo duo comico Pino e Gli Anticorpi ed a seguire per accompagnarci al brindisi della mezzanotte sarà il turno del dj del Mare Franco Branco che trasformerà la serata in un mix di emozioni con la musica italiana ed internazionale per far ascoltare al pubblico presente i più bei pezzi del 2023.

L’1 Gennaio giornata per grandi e piccini sul palco di Via Ruffini con un magico spettacolo a cura di professionisti del settore ed accompagnamento musicale per tutta la giornata a cura di N.L. dj.

Due giornate dedicate alle più particolari prelibatezze negli stand presenti nell’area food che sarà aperto tutti i giorni dalle ore 11.00 ininterrottamente.

Quella dell’Associazione Italiana Cuochi Itineranti è infatti una soluzione che, nel ribadire i valori della cultura gastronomica locale, nazionale e internazionale, è in grado di coinvolgere tutte le fasce di età con una proposta di intrattenimento a 360 gradi.

Tutto il programma dettagliato e aggiornato è pubblicato sui canali del Comune di Ventimiglia e sulla pagina Facebook dell’Associazione Italiana Cuochi Itineranti (@AICIEventi).

Insomma, con il cibo, l’intrattenimento per grandi e piccini, l’allietamento musicale e comico in piazza: gli ingredienti ci sono tutti per un fine anno ed un’inizio 2024 davvero imperdibili.