Il caos a Roma: inviate mascherine sbagliate in Liguria, non fatele usare ai medici

“Neanche oggi risponderò agli squallidi attacchi delle opposizioni liguri”.

Lo ha dichiarato stamane su fb il governatore ligure Giovanni Toti.

“Ma in totale trasparenza – ha aggiunto – vi segnalo solo due cose, che stiamo cercando di risolvere, in modo che ognuno di voi possa trarre le dovute conclusioni.

1) Da Roma hanno appena scritto una lettera ufficiale per avvertirci di aver mandato le mascherine sbagliate e di non farle usare ai medici (giuro!)

2) Le nostre squadre territoriali, che non partivano con le visite a domicilio per assenza di materiale che doveva arrivare da Roma, sono finalmente in campo grazie a tute protettive donate da benefattori ma che non sappiamo per quanti giorni basteranno.

Avete capito? Faccio l’ennesimo appello: aiutateci a fare pressing sul Governo e non sul nostro sistema sanitario, che sta dando tutto e anche di più.

Difendiamo insieme la Liguria, combattiamo insieme questa battaglia. La salute dei cittadini non può diventare mera propaganda elettorale, abbiamo cose più importanti a cui pensare: lo capite o no?”.