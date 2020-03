Il cantautore genovese Al Vox pubblica il nuovo video

Il cantautore genovese Al Vox diventa “Il Giullare”. Il videoclip del nuovo singolo è pronto per emozionare You Tube.

L’artista Alberto Lupia, in arte Al Vox, nato a Genova nel 1992, aveva parlato qualche settimana fa del suo nuovo singolo “Il giullare”. I brani non vanno solo ascoltati ma anche visti con la mente del cuore ed è così, che il 22 marzo, è uscito il videoclip sul canale youtube per raccontare ancora meglio una storia che può essere in qualsiasi tempo.

L’ambientazione scelta è il Laboratorio Sociale Occupato Autogestito “Buridda”, realtà cittadina conosciuta per dare spazio all’espressione di tutti, ed è in questo luogo che Alberto Lupia indossa i panni del giullare. Questa figura che vorrebbe solo manifestare la propria arte per allietare gli altri, invece, si trova a dover fronteggiare “una corte” che si scaglia contro di lui in una fila decisa come un plotone d’assalto. I gesti di scherno e disprezzo sono talmente forti che il protagonista distrugge tutto ciò che ha intorno prima di lasciarsi andare al proprio crollo interiore.

Una storia che può appartenere, non solo, agli artisti che ancora nel 2020 vengono considerati come nulla facenti e relitti della società ma, in generale, a tutti gli animi fragili che diventano facili prede di belve inferocite. E’ facile deridere il prossimo ma di quanto coraggio ha bisogno una persona per ribellarsi e non cadere nel baratro della depressione?

Questo brano, scritto da Al Vox, prodotto da Plurale Video e raccontato dalla fotografia e regia di Simone Putzu e Stefano Pulcini, è per i ribelli, i vincitori, gli sconfitti, i coraggiosi e gli inermi.

Se tutto ciò ha fatto vibrare le corde della vostra anima, lasciatevi emozionare da “Il giullare” ora su youtube.