25 Aprile, Bucci col superstite di Buchenwald: Genova non ha paura dei violenti

“Genova Medaglia d’Oro al Valor Militare per la Resistenza al nazifascismo non ha paura dei violenti, di chi urla e di chi non ha rispetto per il prossimo. Siamo qui per i valori di libertà e ho accanto a me Gilberto Salmoni, superstite genovese del campo di concentramento di Buchenwald. Oggi celebriamo la giornata più importante della storia d’Italia e dobbiamo farlo tutti col massimo rispetto”.

Lo ha dichiarato stamane il sindaco di Genova Marco Bucci, che insieme al governatore ligure Giovanni Toti, ha celebrato la Festa della Liberazione in piazza Matteotti davanti ad alcune migliaia di persone.

Toti e Bucci sono stati accolti con fischi e urla da una parte della folla, che però non è riuscita a interrompere gli interventi dal palco. Urla anche durante la deposizione delle corone al Sacrario dei caduti sotto il Ponte Monumentale.

Inoltre, alcuni vandali, a seguito del corteo Antifa che nel pomeriggio di ieri ha paralizzato il Centro città, hanno deturpato diversi muri di Genova e imbrattato la facciata di Palazzo Ducale con le scritte “+ Fasci Morti” e “Morte Bucci P38”.

