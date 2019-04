Il 25 aprile a Loano si celebra in piazza Italia

Giovedì 25 aprile Loano celebrerà la Festa della Liberazione “con la Costituzione nel cuore”.

Il ritrovo è previsto per le 11 in piazza Italia. Da qui il corteo (accompagnato dall’Associazione Bandistica Santa Maria Immacolata) attraverserà via Boragine per raggiungere i giardini “Sandro Pertini” sulla passeggiata a mare. Verrà deposto un mazzo di fiori ai piedi del monumento alla Resistenza.

Alle 11.20 le celebrazioni si sposteranno presso il vicino monumento ai caduti: interverranno il presidente della sezione Anpi “Renato Boragine” di Loano Laura Sero; la rappresentante della segreteria provinciale di Anpi Nadia Morachioli; il sindaco di Loano Luigi Pignocca.