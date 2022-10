Il 2 Novembre alla Chiesa S.Maria del Prato va in scena “Le ombre Nascoste”

Riprende dopo il successo della prima parte di spettacoli il Festival “Le Strade del Suono”, di qui la nostra Agenzia è “Media Partner”.

L’appuntamento è per mercoledì 2 novembre alle 21 presso la Chiesa di S Maria del Prato per la nuova collaborazione triennale tra i musicisti dell’Ensemble Eutopia (nella foto a destra il Direttore Artistico Matteo Manzitti) e le formazioni vocali di Roberta Paraninfo.

Si intitola “Le ombre dell’oltre” (ingresso 8 euro), è uno degli appuntamenti più attesi del Festival Le Strade del Suono 2022, e vedrà in dialogo il clarinetto di Edoardo Lega con il coro e le voci soliste della formazione “Sibi Consoni” (foto in alto) per celebrare la musica sacra contemporanea nel giorno del ricordo. Il programma prevede alcune prime assolute di Camilla Piovano e Pietro Ferrario, contrappuntate dalla musica di Pascal Dusapin, pervasa da una profonda e drammatica spiritualità. Le musiche sono di Pascal Dusapin, Shawn Crouch, Camilla Piovano e Pietro Ferrario.

CHI SONO I “SIBI CONSONI” – Nati nel 2005 come coro di voci bianche (Piccoli Cantori), poi coro a voci pari (Giovani Cantori), è ora la formazione giovanile a voci miste dell’Accademia Vocale di Genova, composta da ragazze e ragazzi fra i 18 e i 30 anni. Sibi Consoni è un’espressione latina che significa “consonanti fra loro”: essa descrive non solo un’armonia musicale tra i componenti della formazione, ma anche l’affiatamento umano che si è venuto a creare tra i cantori nel corso degli anni.

In questo periodo di distanza forzata, il coro ha ideato e realizzato un progetto (“AVGproject”) in forma di documentario, in onore dei 15 anni dell’Accademia Vocale di Genova e dei 25 anni del Genova Vocal Ensemble, con il quale non solo raccontare la propria storia, ma anche attuare riflessioni a tutto tondo sul significato dell’essere coro, da ogni punto di vista, musicale, umano e sociale. Questo lavoro approfondito e appassionato ha creato un legame ancora più profondo all’interno del gruppo e con le altre formazioni dell’Accademia Vocale di Genova.

La formazione, dalla sua nascita, si è presentata frequentemente a festival e concorsi nazionali, ottenendo diversi premi e riconoscimenti, tra i quali vale la pena citare (ultimo in ordine temporale – ottobre 2021) il prestigioso Gran Premio Efrem Casagrande a Vittorio Veneto (TV).

Nel febbraio 2017, insieme al Genova Vocal Ensemble, ha effettuato, per la Brilliant Classics, la registrazione (world premiere) dei Shakespeare Sonnets di Mario Castelnuovo Tedesco.

CHI E’ ROBERTA PARANINFO (foto sotto a sinistra)– Pianista di formazione, direttrice e didatta di professione, ha fondato e diretto a partire dal 1994 diverse formazioni corali. La prima “creatura”, nata nel 1995, è il Genova Vocal Ensemble. Intorno a questo primo nucleo corale, nel 2005 ha fondato e, attualmente dirige, l’Accademia Vocale di Genova, un percorso formativo corale e musicale: all’interno di questa struttura le generazioni di cantori passano attraverso le diverse fasi di crescita corale a partire dall’infanzia (Mini, Piccoli e Giovani Cantori), finché, ultimata la muta vocale, assumono una propria personale identità, a partire dalla scelta di un nome e di una “direzione” condivisa e procedono la vita corale all’interno dell’Accademia. L’attuale coro misto dell’Accademia Vocale di Genova è il coro Sibi Consoni.

Con queste formazioni è stata invitata a prestigiosi festival (Italia, Francia, Svizzera, Slovenia) internazionali e conseguito numerosi premi in competizioni nazionali e internazionali. Oltre a questi, ha diretto il coro misto JanuaVox, il coro femminile Good News! e il Coro da Camera Steffani, dell’omonimo Conservatorio di Castelfranco Veneto.

Ritenendo fondamentale l’immersione nella musica sin dalla tenera infanzia, da numerosi anni cura personalmente progetti di educazione musicale e sviluppo della coralità per le Scuole primarie e, parallelamente, corsi di formazione per insegnanti e direttori di coro in varie regioni d’Italia, per conto della federazione nazionale FENIARCO e delle Associazioni Regionali.

Insieme al Maestro Gary Graden, ha diretto il “Coro Giovanile Italiano”, progetto FENIARCO, per il biennio 2015-2016. Ha insegnato Esercitazioni Corali presso il Conservatorio di Castelfranco Veneto (TV) dal 2014 al 2017.

È docente di Accompagnamento pianistico presso il Conservatorio “N. Paganini” di Genova.

Un appuntamento assolutamente da non perdere.

F.R.