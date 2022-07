Il 17 agosto anteprima nazionale del film “Bullet train” con Brad Pitt all’arena di Sturla

GENOVA – Genova è tra le cinque città italiane dove si potrà vedere in anteprima “Bullet train” di David Leitch con Brad Pitt nel ruolo comico demenziale di un killer reduce da un esaurimento nervoso. L’occasione si presenta mercoledì 17 agosto al “Circuito sul mare” di Sturla. Il film, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros Italia sarà presentato il 3 agosto al Festival di Locarno e uscirà il 25 agosto solo al cinema. Vietato ai minori di 14 anni.

Siamo nel mondo pop di Kotaro Isaka, autore del thriller “I sette killer dello Shinkansen”, il cocktail di risate e adrenalina da cui è tratto il film. Shinkansen è il nome del treno proiettile lanciato a trecento all’ora nella campagna giapponese su cui avviene tutto. In una delle carrozze è nascosta una valigia piena di soldi. A bordo ci sono sette assassini pronti a entrare in azione. Tra questi il killer interpretato da Brad Pitt. Nome di battaglia: Ladybug, coccinella. Nonostante la reputazione del suo animale feticcio, è tormentato dalla sfortuna. Si sente perseguitato. Va in analisi. Nella missione sul treno cerca la prova della svolta. Ma non sa che dovrà vedersela con altri sei avversari messi anche peggio di lui. Ogni psicopatico ha le sue motivazioni. Perché siano tutti sullo stesso treno, e pure armati, non è dato sapere. Ma è certo che a ogni metro di quel viaggio da Tokyo a Kyoto, il destino di ognuno sembra pronto a dirottare verso un imprevedibile altrove. Il regista David Leitch è stato la controfigura di Brad Pitt in “Fight Club” e in altri film. Sono amici e pare si siano divertiti parecchio.

“Circuito sul mare” è presentato da Circuito, prodotto da Alesbet e Centro Culturale Carignano, con il sostegno di Europa Cinema e FICE – Federazione Italiana Cinema d’Essai. Main sponsor sono Banca Carige, che promuove la cultura e le imprese liguri, in una sfida che unisce tradizione e innovazione, e Fondazione Cappellino-Almo Nature che attraverso la partnership con Circuito Cinema e Circuito Cinema Scuole, attente all’educazione civica e ambientale, vogliono contribuire a diffondere l’importanza delle scelte quotidiane dell’individuo in relazione alla tutela degli habitat e far sapere che un modello economico a impatto positivo sulla biodiversità è possibile (e in Fondazione Capellino – Almo Nature già esiste). Sponsor Unipol Sai Assicurazioni. Partner ambientale AMIU. Sponsor tecnici DATACAST, City Green Light e Easy Scooter.

BIGLIETTERIA

Biglietto sdraio: € 8 (sdraio); € 7 (gradinata)

Validi gli abbonamenti Circuito TOP (non Under 29)

È possibile acquistare i biglietti

presso la biglietteria nei Giardini di via del Tritone da mezz’ora prima l’inizio dello spettacolo

presso le sale di Circuito Genova

presso il totem biglietteria nel Cortile Minore di Palazzo Ducale

on line sul sito circuitocinemagenova.com

Il programma potrà subire variazioni indipendenti dalla volontà degli organizzatori.

Il biglietto non è rimborsabile.

In caso di meteo avverso la proiezione verrà annullata e sarà corrisposto un voucher utilizzabile entro 30 gg. in tutte le arene e le sale del Circuito.

Il programma è disponibile in versione stampabile su www.circuitocinemagenova.com

Info – www.circuitocinemagenova.com

Tel. 010 5532054 oppure 010 583261