Alfredo Conforti nuovo capoallenatore della squadra maschile del Basket Pegli

Il Basket Pegli annuncia ufficialmente il nuovo allenatore della squadra maschile protagonista nella serie C Silver 2021-2022. Dopo il congedo di Marco Costa, sarà Alfredo Conforti a guidare il team gialloblù. Conforti cresce nella Nuova Pallacanestro Mottola, sua società in Puglia dove ricopre carica di assistente Under 14 e Under 15 nonché allenatore responsabile Under 16, e approda a Pegli, su chiamata del Consiglio Direttivo presieduto da Antonella Traversa, nell’estate 2020. In queste due stagioni, Conforti ricopre vari ruoli: assistente in Under 19 Eccellenza, Under 15 Eccellenza e serie C, capo allenatore Under 20, Under 14 Elite e Promozione

“Sono molto entusiasta di iniziare questa nuova avventura come capo allenatore della squadra assoluta e, soprattutto, sono molto grato alla dirigenza per questa opportunità molto importante anche per la mia crescita personale e professionale come allenatore – afferma Conforti – Il progetto è sicuramente ambizioso: punteremo soprattutto sui nostri giovani coinvolgendo ragazzi giovanissimi e tutti del nostro settore giovanile ovviamente con alcuni senior (il più grande ha 26 anni) che ormai sono parte integrante della squadra e sono certo che aiuteranno i giovani ad ambientarsi e ad affrontare le difficoltà del campionato al meglio”.