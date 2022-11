IKEA Genova è al fianco del progetto P.A.C.E., Percorsi Di Accoglienza Comunitaria Nei Contesti Educativi realizzato da Helpcode

IKEA Genova è al fianco del progetto P.A.C.E., sul territorio genovese, IKEA Genova è al fianco dell’Associazione, supportandola con una donazione di materiale scolastico destinato a famiglie che vivono in condizioni di difficoltà, con l’obiettivo di regalare un anno scolastico più sereno possibile ai bambini e alle bambine coinvolti nell’iniziativa.

Il progetto P.A.C.E., realizzato con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo, è partito con la fase pilota lo scorso anno scolastico e ha consolidato le sue attività la scorsa estate con i centri estivi realizzati da Helpcode dedicati a bambine e bambini della scuola primaria e resi gratuiti per tutti i bimbi ucraini rifugiati, presso l’IC di Teglia a Genova.

Obiettivo del progetto è garantire ai bambini fuggiti dalla guerra in Ucraina un inserimento sociale quanto più accogliente e graduale, capace di restituire loro un senso di sicurezza e protezione, essenziali per il loro benessere. Gli interventi degli educatori di Helpcode si concentrano sulla dimensione ludica ed espressiva, fornendo una prospettiva di educazione non formale complementare a quella dell’istituzione scolastica, in modo da creare un ambiente dove la socializzazione spontanea sia agevolata, seppur guidata dagli operatori, restituendo ai bimbi ospitati un’occasione per riappropriarsi di spazi di normalità e di evasione

Questo percorso di accoglienza è pensato non solo per i bambini, ma si rivolge anche alle famiglie italiane ed ucraine, per agevolare l’interazione e l’integrazione in un ambiente sereno e una comunità aperta e ospitale.

IKEA Genova non è nuova al fianco di Helpcode: la collaborazione è infatti nata nel 2018 e annovera diverse attività a sostegno dei diritti dei bambini, fino a questa raccolta di materiali che sono stati donati ad una delle scuole che partecipano al progetto, l’IC Castelletto di Genova.

Si tratta di pennarelli, matite colorate e pastelli, album da disegno, acquerelli e tempere, astucci che sono stati consegnati dalla Sustainability specialist di IKEA Genova Elisa Parodi, che ha così commentato: “Per noi di IKEA collaborare con realtà come quella di Helpocode è molto importante e ci permette di contribuire a garantire il diritto di bambini e bambine ad un’infanzia fatta di gioco, di creatività, e soprattutto di possibilità di imparare. È nostra intenzione proseguire questa collaborazione con nuove attività sul territorio ligure a sostegno e tutela dell’infanzia.’