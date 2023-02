IIa Edizione del Carnevale a Cadimare, domenica 19 febbraio ritorna la manifestazione a cura di Cadimare La Spezia.

IIa Edizione del Carnevale a Cadimare. L’idea è nata in seno alla borgata storica del Cadimare, grazie alla ormai nota Associazione di Promozione Sociale Cadimare – La Spezia, che si avvarrà, della scuola “Il Circo Galleggiante” per l’intrattenimento dei più piccoli; il tutto con il patrocinio del Comune della Spezia.

“Anche quest’anno ci siamo lanciati in questa magnifica avventura per movimentare l’ambiente e soprattutto per far divertire i bambini, da sempre scopo della nostra gioiosa combriccola – affermano i dirigenti – l’anno passato i personaggi Disney sono venuti a trovare i nostri piccoli amici del borgo, oggi abbiamo scelto come maschere rappresentative Pulcinella e Arlecchino, due massime figure della tradizione Carnevalesca, tenute a bada da un’ospite d’eccezione in veste di guardia. A gran richiesta, entreranno in scena anche le maschere senior con le “Nostre Donne del Paese” che apriranno la Kermesse con un mix di stupore e allegria che ci accompagnerà per tutta la giornata.

E’ stata scelta come ubicazione la piazza dei giochi di Cadimare, in via della Marina.

Il programma prevede:

dalle ore 14.30 in poi registrazione e iscrizione gratuita delle mascherine,

alle ore 15.00 inizierà il carnevale con i primi giochi di intrattenimento e subito dopo la scuola “il circo galleggiante”

alle 17,00 l’inizio della sfilata bimbi – al termine la sfilata adulti e per completare in allegria la pentolaccia e la premiazione di entrambe le categorie. Attesa anche la partecipazione dell’Amministrazione Comunale.

Via Aspettiamo numerosi.