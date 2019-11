I vincitori del Premio Torre della Quarda Musica da Camera

Il Festival Internazionale di Musica di Savona e i vincitori del Premio Torre della Quarda sezione Musica da Camera.

16 novembre, ore 21.00 Chiesa di Sant’Andrea a Savona: il Festival Internazionale di Musica di Savona da voce ai vincitori del Premio Torre della Quarda sezione Musica da camera. In programma quindi, nell’interpretazione dell’Ensemble Nuove Musiche (Filippo Del Noce flauto, Massimo Marin violino, Alessandro Marangoni pianoforte): una Selezione da Près, per pianoforte di Stefano Gervasoni (1962), Éolia, pour flûte di Philippe Hurel(1955). A completare il programma il Trio per flauto, violino e pianoforteAllegro ma non troppo, Andante sostenuto, Allegro vivace con spirito) di Nino Rota (1911 – 1979) e il Divertimento sul Don Pasquale di Donizetti di Sebastian August Margaria (1857 – 1904).

Ricordiamo che il Festival Internazionale di Musica di Savona nato dall’iniziativa dell’Associazione Musicale Ensemble Nuove Musiche per raccontare il passato, il presente e il futuro della musica.