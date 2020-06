I Vigili del Fuoco questa mattina a Levanto per un incendio

Per cause in corso di accertamento, le fiamme si sono sviluppate in una palazzina di proprietà coinvolgendo parte del secondo piano

L’incendio ha sviluppato molto fumo e calore interessando anche il piano mansardato.

Ricevuta la richiesta, la Sala Operativa Vigili del Fuoco disponeva l’immediato invio della squadra del distaccamento di Brugnato, competente per territorio.

Contestualmente venivano allertati i Vigili del Fuoco Volontari del distaccamento di Levanto.

Dalla sede centrale veniva inviata l’autoscala.

I Vigili del Fuoco intervenuti hanno attaccato l’incendio al secondo piano con manichette a media pressione e verificando, contemporaneamente, che non vi fossero persone all’interno.

Terminata la fase di estinzione dell’incendio, il personale VF ha proseguito con le operazioni di smassamento e bonifica: il materiale coinvolto dalle fiamme viene portato all’esterno e raffreddato.

Per l’evacuazione dei fumi dal piano mansardato è stato usato un motoventilatore, in grado di generare importanti flussi di aria.

Sul posto Polizia Locale, Carabinieri della locale stazione e personale sanitario della Croce Rossa di Levanto.

Parte dell’appartamento è stato dichiarato inagibile dal tecnico comunale.

Non si segnalano feriti nè persone coinvolte nell’incendio.