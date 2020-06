Nasce il salone virtuale della nautica moderna

Nasce VIRTUAL BOAT SHOW, il salone virtuale della nautica moderna, dove si può andare alla ricerca della barca preferita.

Il nuovissimo Virtual Boat Show, è una “creatura” digitale che, a tutti gli effetti, è un avanzato aggregatore di contenuti multimediali, e che va decisamente oltre a quanto visto sino ad ora.

Il Virtual Boat Show è un vero e proprio salone nautico virtuale in cui tutti i lettori hanno l’opportunità di andare alla ricerca della loro barca preferita.

“Con il Virtual Boat Show il lettore non solo ha la possibilità di effettuare una visita virtuale dell’imbarcazione, ma riesce ad informarsi in modo completo ed esaustivo, leggendo le prove in mare, le caratteristiche tecniche o ammirando i video o i virtual tour – dichiara Luca D’Ambrosio, fondatore di The International Yachting Media – Si tratta di uno strumento come sempre innovativo, che aiuterà gli armatori nel processo di selezione dell’imbarcazione dei loro sogni e che, in modo discreto e riservato, può anche favorire un contatto privilegiato con il cantiere che avranno scelto, realizzabile con un semplice click“.

Attraverso una navigazione rapida e intuitiva e all’interno di un layout elegante e straordinariamente interattivo, l’utente può infatti attingere a moltissime informazioni, molte delle quali in assoluta anteprima, provenienti dai 5 diversi magazine internazionali, relative ai singoli modelli .

A partire dalla homepage è possibile raggiungere la pagina dedicata al cantiere selezionato e trovare le imbarcazioni di proprio interesse, illustrate in modo chiaro ed esaustivo tramite articoli che documentano le prove eseguite in mare, virtual tour che consentono all’armatore di esplorare l’imbarcazione e di comprenderne al meglio le caratteristiche, video spettacolari, foto suggestive, schede sui dati tecnici della barca, collegamenti che rimandano alle pagine social ufficiali dei cantieri, e la comodissima funzione “contatto” che consente di richiedere informazioni in modo riservato, diretto ed esclusivo.

Il Virtual Boat Show è composto da sei grandi sezioni: Barche a Motore, Maxi Rib, Barche a Vela, Catamarani, Gommoni e la sezione Boat Supplies, che vedrà la luce nelle prossime settimane, in cui sono raccolti non solo importantissimi produttori di accessoristica nautica, ma anche i marina più prestigiosi e più attrezzati che forniscono servizi di assistenza 365 giorni l’anno.

In questa full immersion digitale si ha inoltre la possibilità di leggere i fantastici reportage sulle barche a vela, sui superyacht o sui maxi rib pubblicati anche sulla rivista multimediale The International Yachting Media Digest, a testimonianza della grande interconnessione esistente tra il Virtual Boat Show , le altre testate online ed il trimestrale digitale sfogliabile.

Insomma, se i potenziali armatori hanno la possibilità di scoprire con un semplice click i modelli prima ancora di andare a visitarli fisicamente, chi armatore già lo è può confrontare il suo yacht con il modello che stuzzica i suoi desideri o scegliere l’accessorio giusto da aggiungere alla sua barca.

Il Virtual Boat Show di The International Yachting Media rappresenta quindi un’innovativa forma di comunicazione basata sulla multimedialità a 360 gradi.

virtualboatshow.yachtingmedia.com

The Internatonal Yachting Media, il gruppo editoriale composto dalle sei testate in lingua inglese, italiana, francese e spagnola, è il riferimento digitale nel mondo per la nautica da diporto. Capace di raggiungere più di 200 nazioni e di sviluppare 950.000 visualizzazioni a settimana, è il luogo ideale per gli amanti del settore, l’unico in grado di fornire tutte le informazioni utili alla loro passione per le imbarcazioni e per il mare.