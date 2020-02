I sentieri della storia al Museo di Storia Naturale G. Doria

Museo G. Doria” presso l’Anfiteatro del Museo Martedì 25 ore 17:00 i sentieri della storia, conversazione con proiezione su grande schermo di immagini

Relatore: ROBERTO POCKAJ

Quanti muli attraversavano il Colle di Tenda a metà del Settecento? Che mestiere faceva il caviè? Chi era il mascone? Come è fatto un tetto racchiuso? Molte sono le tracce di avvenimenti e periodi storici nelle quali si imbatte chi cammina in montagna e alle quali di rado si presta attenzione. Percorrendo alcuni sentieri delle Alpi Cuneesi, in modo semplice e diretto il relatore cercherà di darne spiegazione, come si può evincere anche dalle pagine del libro dal titolo omonimo, realizzato dello stesso Roberto Pockaj insieme a Stefano Delfino.

ingresso libero