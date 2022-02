I prossimi impegni della Sampdoria Futsal

Davvero giusto ventiquattr’ore di tempo per rifiatare e ricaricare le pile per la Sampdoria Futsal, perché l’equipe di mister Francesco Cipolla, già a partire da lunedì mattina, ha ripreso ad allenarsi a ritmi forsennati in vista della seconda intensa settimana che vedrà i blucerchiati impegnati in ben altri due appuntamenti ravvicinati.

Il primo – per la verità – non necessita di particolari presentazioni: mercoledì 09, alle ore 20:00, i ragazzi del presidente Fortuna saranno infatti di scena al “PalaCarrara” di Pistoia dove incroceranno gli scarpini con la compagine orange della Gisinti guidata da mister Nicola Lami. L’incontro valido per il recupero della prima giornata di ritorno metterà di fronte due autentiche corazzate che attualmente co-abitano in terza posizione con 27 punti, a meno quattro lunghezze dalla capolista Città di Mestre. Un’occasione dunque davvero ghiotta per la compagine doriana per insidiare concretamente il primato del raggruppamento.

Successivamente, sabato 12, alle ore 15:00, Juninho e compagni, dopo aver sostenuto tre incontri di fila lontano da casa, faranno finalmente ritorno tra le mura amiche, dove ospiteranno il Buldog Lucrezia. Il match valido per la quarta curva del girone di ritorno metterà di fronte i blucerchiati alla compagine marchigiana guidata da mister Elia Renzoni, che attualmente ricopre la terzultima posizione della graduatoria con all’attivo appena 12 punti conquistati.