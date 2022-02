Federico Pozzetto (Vivo-MG.K Vis-Dal Colle – AG Cores) vince la 12° Gran Fondo Città di Loano

Loano (Savona) – Il friulano, ma toscano d’adozione, Federico Pozzetto regala il primo successo alla neonata formazione amatoriale Vivo-MG.K Vis-Dal Colle – AG Cores, precedendo sul traguardo di Loano il suo compagno di squadra Luca Chiesa, ultimo vincitore della Nove Colli.

“Nella prima parte della gara, io, Chiesa e Bongiorno abbiamo tenuto chiusa la gara evitando fughe – afferma il vincitore dopo la gara – Luca Chiesa aveva deciso di fare la differenza lungo la salita più impegnativa ed è riuscito nel suo intento conquistando subito 50″ di vantaggio. Io sono rimasto nelle prime posizioni del gruppo, poi ho allungato in compagnia di un altro ciclista. Sono rimasto alla sua ruota per cinque chilometri, avendo il mio compagno di squadra in fuga non potevo collaborare. Poi mi sono lanciato in solitudine all’inseguimento di Chiesa. Luca ha atteso il mio arrivo e abbiamo condiviso il peso della fuga sino all’arrivo. Ho vinto io, ma siamo arrivati entrambi braccia al cielo. Ringrazio Luca, Manuel e tutti i miei compagni di squadra e dedico questa vittoria alle aziende che sostengono il nostro team”.

Da sottolineare anche l’undicesimo posto di Manuel Francesco Bongiorno, il ventunesimo di Gianluca Poggioli, ventiquattresimo di Luigi Barborini, il settantunesimo di Daniele Chiarello, il novantacinquesimo di Nicola Calvi.