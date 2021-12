I giovani di Alassio si gemellano con gli Amici del Caffè Ruandesi

ALASSIO- Un’ altra lodevole iniziativa nella “Città del Muretto” per i giovani dell’associazione alassina A.G.A.: questa volta si tratta di un progetto di cooperazione culturale ed economica con il Rwanda.

Il progetto coinvolgerà, con il patrocinio del Comune di Alassio, i ragazzi e le ragazze dell’Associazione Giovani Alassio e quelli della cooperativa rwandese “Inshuti za Kawa” (Amici del Caffè) in uno scambio culturale, professionale e sociale tra i giovani delle due realtà. Da questa mattina in Piazza Matteotti è stato allestito il gazebo per conoscere il progetto e degustare ottimo caffè, con il sostegno e la collaborazione dell’azienda Pasqualini che da anni lega il suo nome ad analoghe iniziative di collaborazione e che è una delle più note ditte molto note per la torrefazione del caffè di alta qualità. “Lo scopo principale – dicono gli organizzatori- è quello di stimolare i giovani a muoversi oltre i propri confini fisici e mentali, venendo a conoscenza di nuove realtà solo geograficamente lontane”.

Ad Alassio un gruppo di volonterosi ragazzi si sono riuniti in un’associazione per dar vita ad eventi di vario tipo e invogliare i loro coetanei a incontrarsi per divertirsi e conoscere e far conoscere i vari angoli della città: sono i ragazzi di AGA Associazione Giovani Alassio, guidati da Giacomo Aicardi.

In Rwanda altri giovani hanno voluto prendere in mano alcune piantagioni di caffè che stavano per essere abbandonate dai contadini della zona. Si sarebbe perso un patrimonio inestimabile di cultura e storia locale. Così questi ragazzi, poco più di una decina, tutti trentenni e laureati, qualcuno con master e già tutti al lavoro, hanno deciso di dedicare il loro tempo libero al caffè che cresce sul monte Huye, nel sud del Rwanda, per coltivare i terreni e veder premiati i loro sforzi. Capofila della cooperativa “Inshuti za Kawa” è Damien, con una grande esperienza nel settore del caffè e dell’agricoltura sostenibile. Damien ha passato le proprie conoscenze ai giovani, che ne hanno fatto tesoro. Insieme a lui anche la signora Joel Arusha, italo rwandese, che sostiene i ragazzi con consigli pratici e ascoltando prima di tutto le loro esigenze. Da poco tempo anche un’altra italiana si è avvicinata al progetto, si tratta della nota giornalista Barbara Testa.

“L’Associazione Giovani Alassio – dicono i ragazzi- è orgogliosa di farsi promotrice di questo scambio culturale con i ragazzi del Rwanda, che rappresentano per noi un vero e proprio esempio di valorizzazione del territorio e delle tradizioni. Sono questi i valori che ci hanno spinto ad accogliere con entusiasmo la proposta di Barbara Testa e che ci spingono ad impegnarci per dare il nostro contributo alla comunità. Principi che non conoscono confini e che vanno condivisi e appresi anche, e soprattutto, da culture diverse dalla nostra”.

Oggi ad Alassio sono presenti la signora Uwineza e Joel Arusha, presidente della cooperativa “Inshuti za Kawa” (“Amici del Caffè”). A dare prestigio all’iniziativa è la Torrefazione Pasqualini, azienda leader nel settore del caffè e della caffetteria con sede a Cisano sul Neva, coinvolta nel progetto e che fin da subito ha aderito con entusiasmo iniziando una collaborazione che durerà e si rafforzerà nel tempo.

CLAUDIO ALMANZI ​