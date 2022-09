I fuochi d’artificio in piazza De Ferrari per il Salone | Video

Quella di ieri sera, in occasione della prima giornata del Salone Nautico è stata una serata musicale culminata con i fuochi d’artificio.

Questo per dimostrare come la città sia legata al suo Salone Nautico e come sia ospitale nei confronti dei suoi visitatori.

La location di piazza De Ferrari è stata così il luogo di incontri della musica e della luce con i fuochi.

L’appuntamento per la musica era per le 19 per quello che è stato un vero e proprio viaggio nella canzone italiana: da De André a Paoli, da Orietta Berti a Luca Carboni fino a Loredana Bertè.

Alle 21.15 sono, poi, partiti i fuochi, mentre sul palazzo della Regione in un vero e proprio videomapping comparivano delle immagini evocative e parti del testo delle canzoni in una specie di karaoke di piazza.

Questo evento è stato il primo dei tanti appuntamenti del “fuori Salone” che sono previsti per il Salone.

La diretta